ALPLA, İzmir Tire\'de 20 milyon avroluk yeni fabrikasını açtı

Plastik ambalaj ve geri dönüşüm şirketi ALPLA, İzmir'in Tire ilçesinde yaklaşık 20 milyon avro yatırımla hayata geçirdiği yeni üretim tesisini törenle hizmete aldı.

Adana ve İzmir'de toplam 30 milyon avroluk iki yeni üretim tesisi yatırımı gerçekleştiren şirket, İzmir'deki yeni fabrikasını faaliyete geçirdi.

PET preform, kapak, HDPE şişirme ve PET şişirme teknolojilerini tek çatı altında buluşturan tesisle şirketin Türkiye'deki yıllık işleme kapasitesi yaklaşık 90 bin tondan 120 bin tona ulaştı.

Tire Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesiste düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, ALPLA'nın sektöründe küresel bir aktör olduğunu ve Türkiye'de 1992 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini belirtti.

Söz konusu yatırımların Türkiye'ye duyulan güvenin göstergesi olduğunu dile getiren Dağlıoğlu, şöyle konuştu:

"Bu güven ekonomik büyümeyle, istikrarla ve şirketin buradaki rekabetçiliğiyle sağlanıyor. Türkiye'nin en büyük avantajlarından biri de iş gücü. Ambalaj sektörü birçok alana hizmet sağlıyor. Türkiye artık yıllıklandırılmış bazda 280 milyar dolarlık ihracatı olan bir ülke. Küresel tedarik zincirlerindeki payı ve etki alanı hızla artıyor. Bu ihracatın gerçekleşmesinin arkasında ambalaj sektörünün kıymetli bir yeri var. Son 2,5 yılda Türkiye'de ambalaj alanında yaklaşık 600 milyon dolar büyüklüğünde 50'ye yakın yatırım hayata geçti. Bugün açılışını yaptığımız tesis de bu yatırımlar arasında yer alıyor."

Dağlıoğlu, Türkiye'nin dünya değer zincirlerindeki konumunu daha üst seviyeye taşımak için çalıştıklarını vurgulayarak, uluslararası şirketlere imalatın yanı sıra AR-GE, lojistik, bölgesel yönetim ve eğitim merkezleri gibi faaliyetlerini de Türkiye'ye getirmeleri çağrısında bulundu.

ALPLA Group Üst Yöneticisi (CEO) Philipp Lehner ise aile şirketi olarak yatırımlarına uzun vadeli baktıklarını aktararak, Türkiye'nin üretim gücüne, sanayi altyapısına, nitelikli insan kaynağına ve büyüme potansiyeline güvendiklerini bildirdi.

ALPLA Afrika, Orta Doğu ve Türkiye Bölge Genel Müdürü Javier Delgado Villanueva da Türkiye'nin kapasitesi, ürün çeşitliliği ve müşteri portföyüyle bölgenin öne çıkan pazarlarından olduğunu, operasyonlarının yaklaşık yüzde 35'ini temsil ettiğini ifade etti.

ALPLA Türkiye Genel Müdürü Emre Canoğlu ise Kocaeli, Ankara, Konya ve Adana'nın ardından Türkiye'deki beşinci fabrikayı İzmir'de açtıklarını kaydetti.

Ürünlerin hacimli yapısı nedeniyle müşteriye yakın üretimin önem taşıdığına işaret eden Canoğlu, şunları söyledi:

"Tire'nin tarım ve hayvancılıktan gelen ciddi bir gıda ve süt ürünleri potansiyeli var. Bugüne kadar süt ve süt ürünlerinde bir faaliyetimiz bulunmamıştı, Tire'ye gelerek bu fırsatı yaratmak istedik. Bölgedeki müşterilerimize yakın olmak adına burası avantajlı bir hamleydi. Tesislerimizde yüzde 50 oranına kadar geri dönüştürülmüş malzeme kullanmayı hedefliyoruz. İthal ürünlerden ziyade Türkiye'deki atıklardan üretilen geri dönüştürülmüş ham maddeleri tercih ediyoruz. İzmir fabrikamızdan hatırı sayılır miktarda kapak ihracatı yapmayı da planlıyoruz. Devlet teşvikleri karar alma sürecimizi ve hızımızı olumlu etkiledi."

Tire'de yaklaşık 50 bin metrekare arazi üzerinde 26 bin metrekare kapalı alanda kurulan tesisin, tam kapasiteye ulaştığında yaklaşık 120 kişiye doğrudan istihdam sağlaması öngörülüyor.

Törene, Tire Kaymakamı Mesut Yakuta, Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriele Juen de katıldı.