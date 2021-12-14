Alternatif Bank'tan "Bitmeyen Hoş geldin Faizi" açıklaması

Alternatif Bank yenilikçi ürünü VOV Hesap ile sunduğu avantajlara yenilerini eklediğini duyurdu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bankanın Bireysel ve Dijital Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökay Dede, "Yaptığımız araştırmalarda müşterilerimizin tasarrufa sunulan getiri kadar, bu getirinin sürekliliğine önem verdiklerini; diğer yandan harcamalarını doğru planlamaya ve harcarken sunulan avantajlara fazlasıyla dikkat ettiklerini gördük. Bu doğrultuda müşterilerimiz tarafından büyük ilgi gören VOV Hesap ürünümüzle yarattığımız faydaları daha da zenginleştirdik" dedi.

Alternatif Bank yenilikçi ürünü VOV Hesap ile sunduğu avantajlara yenilerini eklediğini açıkladı. Vadesiz hesabın esnekliğiyle vadelinin getirisini birleştiren VOV Hesap müşterilerinin artık "Bitmeyen Hoş Geldin Faizi"nden yararlanabileceği bildirilen açıklamada; fatura ödeme talimatı, kredi kartı, sigorta ve kredili mevduat hesabı ürünlerinin her biri için ek faiz oranı kazanan müşterilerin, 4 ürünü birden kullandıklarında VOV Hesapları için sürekli Hoş Geldin Faizinden faydalanabileceği belirtildi.

"BİTMEYEN HOŞGELDİN FAİZİ" YAKLAŞIMI

VOV Hesabın sunduğu yeni faydalarla ilgili konuşan Alternatif Bank Bireysel ve Dijital Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökay Dede, "Alternatif Bank olarak, bireysel müşterilerimize sunduğumuz çözümleri sürekli iyileştirmeye ve ihtiyaçlara göre şekillendirmeye özen gösteriyoruz. Yaptığımız araştırmalarda müşterilerimizin tasarrufa sunulan getiri kadar, bu getirinin sürekliliğine önem verdiklerini; diğer yandan harcamalarını doğru planlamaya ve harcarken sunulan avantajlara fazlasıyla dikkat ettiklerini gördük. Bu doğrultuda müşterilerimiz tarafından büyük ilgi gören VOV Hesap ürünümüzle yarattığımız faydaları daha da zenginleştirdik. Bu kapsamda bitmeyen hoş geldin faizi, VOV Kart'ın anında nakit iade avantajı, Masterpass entegrasyonu ve birçok e-ticaret platformuna özel kampanyalarımızla müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ürün ve çözümleri hayata geçirdik. Özellikle vadeli mevduatta sadece belirli bir süre yüksek getiri vadeden 'hoş geldin' faizi kavramını, 'bitmeyen hoş geldin faizi" yaklaşımıyla, müşterilerimizin sürekli ve uzun soluklu yüksek kazanç elde edecekleri bir yapıya dönüştürdük. Önümüzdeki dönemde de yenilikçi bir yaklaşımla, bireysel müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre şekillenen katma değerli çözümler sunmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Dede, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mobil uygulaması üzerinden görüntülü görüşmeyle kolayca VOV Hesap açabilen müşteriler, otomatik olarak sahip olacakları (debit) banka kartı VOV Kart ile yapacakları fiziksel ve online alışverişlerde 500 TL'ye kadar anında nakit iadesi kazanıyor, böylece harcarken de kazanmaya devam ediyor. VOV Kart, Masterpass altyapısına uyumluluğu sayesinde e-ticaret platformları, online yemek, market siparişleri ve Masterpass destekleyen tüm online alışverişlerde hızlı ve güvenli şekilde kullanılabiliyor. VOV Hesap ve sunduğu avantajlarla ilgili ayrıntılı bilgiye www.alternatifbank.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.