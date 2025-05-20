Alım ve satım işlemlerinin daha güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için yoğun gayret var. Altın piyasasındaki güvenlik endişelerini ortadan kaldırmayı hedefleyen ve yakın zamanda hayata geçirilecek yeni uygulamayla her altın karekod ve filigran ile takip edilecek.
Sahte altınla mücadele kapsamında Darphane, tüm altın ürünlerinde filigran ve karekodlu elektronik takip sistemi kurmaya hazırlanıyor. Bu sayede her altının orijinalliği kolayca kontrol edilebilecek.
İnternetten yapılan altın satışlarında da sahteciliğin önüne geçmek adına yeni bir sistem önerildi. Kuyumcular, satıcıların ürünlerine oda onaylı barkod yapıştırmasını zorunlu hale getirecek bir çalışma başlattı.
Kuyumculuk sektöründe yaşanan düzensizliği ortadan kaldırmak amacıyla "Kuyum ticareti yetki belgesi" olmayan kişilerin altın satışı yapması engellenecek. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı ile birlikte yürütülen düzenlemeler, Eylül ayında yapılacak bir çalıştayda daha da netleştirilecek.
Sektör temsilcileri, tüketicilerin mağdur olmaması için yalnızca yetkili kuyumculardan alışveriş yapmaları gerektiğini vurguluyor. Filigran, karekod ve barkod sistemleriyle birlikte altın alışverişinde şeffaflık ve güvenin artacağına dikkat çekiyor.
Son Dakika › Ekonomi › Piyasada sahte altın alarmı! Alım satımlara yeni zorunluluk geliyor - Son Dakika
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