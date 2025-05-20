Piyasada sahte altın alarmı! Alım satımlara yeni zorunluluk geliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Piyasada sahte altın alarmı! Alım satımlara yeni zorunluluk geliyor

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Piyasada sahte altın alarmı! Alım satımlara yeni zorunluluk geliyor

Türkiye'de yaz aylarının gelmesiyle birlikte başlayan düğün sezonu, kuyumculuk sektöründe yoğun hareketlilik yaratıyor. Ancak bu canlılık, beraberinde sahte altın dolandırıcılıklarını da zirveye taşıyor. Altın alım satımında güvenliği artırmak amacıyla karekod ve filigran çalışmalarına başlandı.

20.05.2025 13:54
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Alım ve satım işlemlerinin daha güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için yoğun gayret var. Altın piyasasındaki güvenlik endişelerini ortadan kaldırmayı hedefleyen ve yakın zamanda hayata geçirilecek yeni uygulamayla her altın karekod ve filigran ile takip edilecek.

DARPANE HAREKETE GEÇTİ: ALTINLARA KAREKOD VE FİLİGRAN TAKİBİ

Sahte altınla mücadele kapsamında Darphane, tüm altın ürünlerinde filigran ve karekodlu elektronik takip sistemi kurmaya hazırlanıyor. Bu sayede her altının orijinalliği kolayca kontrol edilebilecek.

İNTERNET SATIŞLARINA BARKOD ŞARTI GELİYOR

İnternetten yapılan altın satışlarında da sahteciliğin önüne geçmek adına yeni bir sistem önerildi. Kuyumcular, satıcıların ürünlerine oda onaylı barkod yapıştırmasını zorunlu hale getirecek bir çalışma başlattı.

YETKİSİZ KUYUMCULARA GEÇİT YOK

Kuyumculuk sektöründe yaşanan düzensizliği ortadan kaldırmak amacıyla "Kuyum ticareti yetki belgesi" olmayan kişilerin altın satışı yapması engellenecek. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı ile birlikte yürütülen düzenlemeler, Eylül ayında yapılacak bir çalıştayda daha da netleştirilecek.

SAHTECİLİĞE KARŞI GÜVENLİK KALKANI

Sektör temsilcileri, tüketicilerin mağdur olmaması için yalnızca yetkili kuyumculardan alışveriş yapmaları gerektiğini vurguluyor. Filigran, karekod ve barkod sistemleriyle birlikte altın alışverişinde şeffaflık ve güvenin artacağına dikkat çekiyor.

Piyasada sahte altın alarmı! Alım satımlara yeni zorunluluk geliyor

Güvenlik, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasada sahte altın alarmı! Alım satımlara yeni zorunluluk geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • mert çelik:
    kım ne kadar alıyor fıslensın tabı 5 0 Yanıtla
  • Mehmet Cosar:
    Ben altin olarak ne qliyorsam kuyumcudan cikiyorum baska bi kuyumcuya gidip bunlari satacam da ne kadar eder diye sahtemi duzgun mi oldugunu anliyorum bibkere kazik yiyince qnliyor insan 1 2 Yanıtla
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