Altın, Borsa ve Dolar Yatırımcısına Kazandırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Altın, Borsa ve Dolar Yatırımcısına Kazandırdı

Altın, Borsa ve Dolar Yatırımcısına Kazandırdı

Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar yatırımcısına kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,34 değer kazanarak 9.142,40 puandan tamamladı. Altın ve dolar da yükseliş gösterdi. Altının gram fiyatı yüzde 3,84 artışla 2.327 liraya çıkarken, doların satış fiyatı yüzde 1,17 artarak 32,3860 lira oldu.

30.03.2024 11:07  Güncelleme: 11:12
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Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar yatırımcısına kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,34 değer kazanarak 9.142,40 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 8.749,00, en yüksek 9.336,02 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 1,01 kayıpla 8.359,83 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 2,92 azalışla 13.864,65 puan, Mali Endeksi yüzde 0,61 değer kazancıyla 9.876,76 puan, Sanayi Endeksi yüzde 0,06 azalışla 13.946,14 puan oldu.

İzmir Demir Çelik en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 15,26 ile İzmir Demir Çelik oldu. İzmir Demir Çelik'i yüzde 12,90 ile Zorlu Enerji, yüzde 10,65 ile Çan2 Termik izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 13,56 ile Petkim, yüzde 8,27 ile Akfen Yenilenebilir Enerji ve 8,26 ile Eczacıbaşı İlaç şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 505 milyar 150 milyon lirayla Koç Holding, 410 milyar 895 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 397 milyar 230 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 3,84 kazançla 2.327 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 8,92 artışla 16 bin 402 liraya çıktı.

Doların satış fiyatı yüzde 1,17 artışla 32,3860 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 1,23 yükselişle 35,0580 lira oldu.

Geçen hafta 40,4670 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,67 artarak 41,1430 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,03 yükselişle 36,5310 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Altın, Borsa ve Dolar Yatırımcısına Kazandırdı - Son Dakika

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