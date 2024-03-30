Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar yatırımcısına kazandırdı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,34 değer kazanarak 9.142,40 puandan tamamladı.
Endeks, hafta içinde en düşük 8.749,00, en yüksek 9.336,02 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 1,01 kayıpla 8.359,83 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 2,92 azalışla 13.864,65 puan, Mali Endeksi yüzde 0,61 değer kazancıyla 9.876,76 puan, Sanayi Endeksi yüzde 0,06 azalışla 13.946,14 puan oldu.
İzmir Demir Çelik en çok prim yapan hisse
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 15,26 ile İzmir Demir Çelik oldu. İzmir Demir Çelik'i yüzde 12,90 ile Zorlu Enerji, yüzde 10,65 ile Çan2 Termik izledi.
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 13,56 ile Petkim, yüzde 8,27 ile Akfen Yenilenebilir Enerji ve 8,26 ile Eczacıbaşı İlaç şeklinde sıralandı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 505 milyar 150 milyon lirayla Koç Holding, 410 milyar 895 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 397 milyar 230 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.
Altın ve dolar yükseldi
24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 3,84 kazançla 2.327 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 8,92 artışla 16 bin 402 liraya çıktı.
Doların satış fiyatı yüzde 1,17 artışla 32,3860 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 1,23 yükselişle 35,0580 lira oldu.
Geçen hafta 40,4670 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,67 artarak 41,1430 liraya yükseldi.
İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,03 yükselişle 36,5310 liradan alıcı buldu.
(Sürecek)
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Afyonkarahisar Dazkırı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilere yüzde 50 hibe destekli kuru fasulye ve nohut dağıtımı gerçekleştirdi. Bakanlık tarafından uygulanan Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında, uygun tarımsal üretim yöntemleri kullanılarak bitkisel üretimin artırılması hedefleniyor. Dazkırı ilçesinde çiftçilere kuru fasulye ve sorgum sudan otu melezi tohumu yüzde 75, nohut tohumu ise yüzde 50 hibeli olarak teslim edildi.
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