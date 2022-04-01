Altın Emlak Biga Çarşı Temsilciliği açıldı - Son Dakika

Türkiye genelinde 25 ilde 100'ü aşkın temsilciliği ile faaliyet gösteren Altın Emlak'ın şimdi de Biga Çarşı temsilciliği Çanakkale'de açıldı.

Murat Çakmak tarafından Sakarya mahallesinde açılan Altın Emlak Biga Çarşı Temsilciliği profesyonel kadrosu ve geniş portföy ağı ile hizmete açıldı. Yoğun katılım ile gerçekleşen açılışa Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, AK Parti İlçe Başkanı Nihat Borazan ve Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı katıldı.

Açılışta konuşan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı "25 ilde 100'ü aşkın temsilciliğimiz ile doğru adımlar ile büyümeye devam ediyoruz. Çanakkale'de 3'üncü temsilciliğimizin açılışının heyecanını yaşıyoruz. Teknoloji merkezli, fark sunan pazarlama çalışmalarımız ile müşterilerimize nitelikli hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Yerli ve milli bir firma olarak profesyonel bakış açımız ile sektöre değer katma devam edeceğiz" dedi.

Biga Çarşı Temsilcisi Murat Çakmak ise şöyle konuştu: "Sektörünün güvenilir markası Altın Emlak'ın yeni bir temsilcisi olarak faaliyetlerimize başladık. Çanakkale ilimiz özellikle Biga'mız köprü açılışı sonrasında çok yoğun talep görüyor. Deneyimli portföy yöneticilerimiz, geniş portföy ağımız, nitelikli çözüm sunan uygulamalarımız ile gayrimenkul pazarlamasında nitelikli hizmetler sunuyoruz. Satış ve kiralama hizmetlerinin yanı sıra yatırım danışmanlığı, proje geliştirme, kentsel dönüşüm planlama, proje pazarlama ve satış faaliyetleri ile hizmetinizdeyiz." - ÇANAKKALE