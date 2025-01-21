Altın Emlak Global 2025 Vizyonunu Paylaştı - Son Dakika
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Ekonomi

Altın Emlak Global 2025 Vizyonunu Paylaştı

Altın Emlak Global 2025 Vizyonunu Paylaştı

Altın Emlak Global, İstanbul'da temsilcileriyle bir araya gelerek 2025 vizyonunu ve stratejilerini açıkladı.

21.01.2025 13:25
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Altın Emlak Global, 2025 vizyonu için İstanbul'da temsilcileriyle bir araya geldi.

Türkiye'nin önde gelen gayrimenkul markalarından Altın Emlak Global, 18 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen toplantıda temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantının ana teması, gayrimenkul sektöründeki değişim, EİDS (Elektronik İlan Doğrulama Sistemi) ve yeni hedefler oldu.

Türkiye genelindeki temsilcilerin yanı sıra Almanya, Azerbaycan ve diğer Avrupa ülkelerinden gelen katılımcılar, "Future Vision Summit" adı verilen etkinlikte bir araya gelerek sektörün geleceğine dair paylaşımlarda bulundular.

Altın Emlak Global Genel Müdürü'nden 2025 vizyonu

Altın Emlak Global Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, toplantıda yaptığı konuşmada şirketin 2025 yılı vizyonunu katılımcılarla paylaştı. Gayrimenkul sektöründe beklenen değişimleri ve Altın Emlak Global'in bu süreçteki rolünü değerlendiren Özelmacıklı, 2024 yılının özetini sunarak temsilcilerin katkılarına dikkat çekti.

Özelmacıklı, yeni dönemde markanın hedeflerini ve stratejilerini de paylaştı. Toplantıda, sektörün geleceğini şekillendiren EİDS ve e-kira sistemleri gibi teknolojik yenilikler ele alındı. Temsilciler, bu sistemlerin sağladığı kolaylıklar ve yasal uyum süreçleri hakkında kapsamlı bilgi edindi.

Sektörün gelişen yüzü: Eğitim ve teknoloji

Toplantının en dikkat çekici bölümlerinden biri de gayrimenkul sektörünün önde gelen eğitimcilerinden Barış Kılıçarslan'ın verdiği motivasyon eğitimi oldu. Ayrıca eğitimler ve teknoloji yatırımları hakkında bilgiler verildi.

Genel Müdür Yardımcısı Olcay Selvi de Altın Emlak Global'in uluslararası büyümesine yönelik önemli bir adımı daha duyurdu. Selvi, Türkistan'da yeni bir master franchise verildiği müjdesini de verdi. Olcay Selvi şu ifadeleri kullandı: "Altın Emlak Global ailesi, gayrimenkul sektöründe öncü olma vizyonunu sürdürerek yeni hedeflere ilerlemeye devam ediyor. 2025 yılının hem Türkiye genelinde hem de uluslararası alanda büyük başarılarla dolu bir yıl olacağına inancımız tam" dedi.

Ayrıca toplantıda 2024 yılı boyunca üstün başarı gösteren temsilcilere özel ödüller takdim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, istanbul, Ekonomi, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Emlak Global 2025 Vizyonunu Paylaştı - Son Dakika

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