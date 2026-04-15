Altın Fiyatları Düğün Geleneklerini Değiştiriyor - Son Dakika
Altın Fiyatları Düğün Geleneklerini Değiştiriyor

Altın Fiyatları Düğün Geleneklerini Değiştiriyor
15.04.2026 09:39
Yüksek altın fiyatları, düğünlerde çeyrek yerine düşük gramajlı ürünlere ve nakit paraya yönelmeye sebep oldu.

Altın fiyatlarında yaşanan rekor yükseliş, düğünlerdeki takı geleneklerini önemli ölçüde değiştirdi. Vatandaşlar çeyrek altın yerine daha düşük gramajlı ürünlere ve nakit paraya yöneldi.

Düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte tüketici alışkanlıklarında ciddi bir dönüşüm yaşanıyor. Geçmiş yıllarda yoğun ilgi gören tam ve yarım altın satışları, yerini gram ve yarım gramlık ürünlere bıraktı. Genç çiftler yüksek işçilik maliyeti olan ağır setler yerine günlük kullanıma uygun minimalist tasarımları tercih ederken, yatırımcılar işçiliksiz bileziklere ilgi gösteriyor. Piyasada yaşanan bu değişimi değerlendiren kuyumcu esnafı İlhan Zorer, artan fiyatların sektöre etkilerini ve yeni dönem alışkanlıklarını anlattı.

Maliyetler yüzde 80 arttı

Geçen yıla oranla düğün takı maliyetlerinde yüzde 60 ile yüzde 80 arasında bir artış yaşandığını belirten İlhan Zorer, "Aileler fiyatların düşmesi beklentisiyle alışverişi son ana bırakıyor. Kredi kartına taksit imkanlarının daralması sebebiyle esnaf ve tanıdık müşteriler arasında elden taksit veya fiyat sabitleme gibi ödeme modelleri yeniden uygulanmaya başlandı. Düğün davetlileri için çeyrek altın ulaşılması güç bir noktaya geldi ve takı sandıklarında nakit para dönemi başladı. Gurbetçi vatandaşların sezon açılışıyla birlikte piyasayı hareketlendirmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Sahteciliğe karşı teknolojik önlem

Fiyatların artmasıyla birlikte merdiven altı üretim ve sahtecilik vakalarında da artış gözlemlendiğine dikkat çeken İlhan Zorer, "Yeni nesil sahtecilikte ağırlık ve renk birebir kopyalanabiliyor. Tüketicinin sesi dinleyerek veya renge bakarak sahte altını ayırt etmesi artık çok zor. Sahteciler patent ve damgayı da kopyalayabiliyor" ifadelerini kullandı. Ürünün sertifikasına ve esnafın güvenilirliğine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Zorer, modern kuyumcuların XRF cihazları ile altının saflık derecesini saniyeler içinde ölçerek güvenli işlem yaptığını kaydetti.

Sahte altın şoku

Piyasadaki sahtecilik olaylarına karşı vatandaşları uyaran İlhan Zorer, bir müşterinin yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle anlattı:

"Bir müşterimiz düğün takılarını bozdurmaya geldiğinde, kutudan çıkan bileziklerin sadece dışının altın kaplama, içinin ise bakır olduğunu anladık. Müşterinin yaşadığı o sessiz şok, emeğinin ve hayallerinin çalınmış olmasının verdiği üzüntü tarif edilemez."

İnternet indirimlerine dikkat

Altının değerinin altında satılamayacağını hatırlatan İlhan Zorer, "Eğer piyasadan çok daha ucuzsa o ürün kesinlikle altın değildir. Sertifikasız ürün almayın. İnternet üzerindeki inanılmaz indirimlere kanmayın. Düğün takılarınızı bozdurmadan önce mutlaka güvenilir bir ekspertizden, odaya kayıtlı kuyumculardan destek alın" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatları Düğün Geleneklerini Değiştiriyor - Son Dakika

