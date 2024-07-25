Altın Fiyatları Düşüşe Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Altın Fiyatları Düşüşe Geçti

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 554 bin 500 liraya düştü. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 549 bin 500 lirayı, en yüksek 2 milyon 560 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,4 azalışla 2 milyon 554 bin 500 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 590 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında işlem hacmi, 3 milyar 380 milyon 140 bin 733,47 lira, işlem miktarı ise 1.336,87 kilogram oldu. Tüm metallerde işlem hacmi de 3 milyar 484 milyon 986 bin 857,09 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Odea Bank, NMGlobal Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler ile Zirve Değerli Madenler olarak sıralandı.

25.07.2024 17:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 554 bin 500 liraya düştü.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 549 bin 500 lirayı, en yüksek 2 milyon 560 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,4 azalışla 2 milyon 554 bin 500 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 590 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında işlem hacmi, 3 milyar 380 milyon 140 bin 733,47 lira, işlem miktarı ise 1.336,87 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 3 milyar 484 milyon 986 bin 857,09 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Odea Bank, NMGlobal Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler ile Zirve Değerli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.590.000,002.398,00

En Düşük2.549.500,002.350,00

En Yüksek2.560.000,002.415,00

Kapanış2.554.500,002.415,00

Ağırlıklı Ortalama2.554.170,002.397,59

Toplam İşlem Hacmi (TL)3.380.140.733,47

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.336,87

Toplam İşlem Adedi66

Kaynak: AA

Vakıf Katılım Bankası, Borsa İstanbul, Odea Bank, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatları Düşüşe Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:05 İstanbul’da yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşların yüzde 5’i iptal edilecek. İstanbul'da yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 5'i iptal edilecek.
15:51 Erdoğan’ın talimatıyla gündeme geldi Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı
15:28 İzmir’deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı İzmir'deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı
15:01 Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan
15:52 Gelen teklifleri duyurdu Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı Gelen teklifleri duyurdu! Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı
15:51 Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu
15:31 Çakallarla Dans 7’nin çekimleri tamamlandı İlk kareler de geldi Çakallarla Dans 7'nin çekimleri tamamlandı! İlk kareler de geldi
15:31 İmzayı attı, çok net konuştu En-Nesyri’den Icardi ve Immobile için olay sözler İmzayı attı, çok net konuştu! En-Nesyri'den Icardi ve Immobile için olay sözler
15:01 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış
14:21 Bakan Yerlikaya’dan Emniyet Müdürü’nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım
14:17 Kadir Ezildi’nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı Kadir Ezildi'nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı
13:37 Taksiciler Odası Başkanı’ndan İBB’ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız Taksiciler Odası Başkanı'ndan İBB'ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız
12:50 Düğün salonunda PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 3’ü gözaltına alındı Düğün salonunda PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 18:20:04. #1.11#
SON DAKİKA: Altın Fiyatları Düşüşe Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement