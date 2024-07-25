Altın Fiyatları Düşüşe Geçti

Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 554 bin 500 liraya düştü.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 549 bin 500 lirayı, en yüksek 2 milyon 560 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,4 azalışla 2 milyon 554 bin 500 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 590 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında işlem hacmi, 3 milyar 380 milyon 140 bin 733,47 lira, işlem miktarı ise 1.336,87 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 3 milyar 484 milyon 986 bin 857,09 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Odea Bank, NMGlobal Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler ile Zirve Değerli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 2.590.000,00 2.398,00 En Düşük 2.549.500,00 2.350,00 En Yüksek 2.560.000,00 2.415,00 Kapanış 2.554.500,00 2.415,00 Ağırlıklı Ortalama 2.554.170,00 2.397,59 Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.380.140.733,47 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.336,87 Toplam İşlem Adedi 66

Kaynak: AA