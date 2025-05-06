Altın fiyatları Fed toplantısı öncesi yeniden hareketlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Altın fiyatları Fed toplantısı öncesi yeniden hareketlendi

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Altın fiyatları, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesinde hareketlilik gösterdi. Toplantının sonuçları, küresel ekonomi ve finans piyasaları üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak. Altın fiyatlarındaki bu hareketlilik, yatırımcıların toplantıdan çıkacak kararları merakla beklediğini gösteriyor.

06.05.2025 08:43  Güncelleme: 08:59
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Geçtiğimiz haftalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin mallarına uygulanması planlanan yüzde 145'lik gümrük vergileri yatırımcılar yönünü güvenli liman olarak görülen altına çevirmiş, bu gelişmeyle birlikte altının ons fiyatı 22 Nisan'da 3 bin 500 doları aşarak tarihi zirvesine ulaşmıştı. Doların bu ani ve sert yükselişi gram altın üzerinde de etkili olmuş, gram altın ise 4 bin 300 lirayla rekor kırmıştı.

Mayıs ayında yüzde 2'nin üzerinde yükseliş kaydeden altın, ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi yeniden yükselmeye başladı. Fed'in faiz kararını yarın açıklaması bekleniyor.

22 NİSAN'DAN BU YANA BİR İLK

Altın gün içerisinde 22 Nisan'dan bu yana ilk defa 3387 dolar seviyesini gördü. Altının onsu şu sıralar 3363 dolar seviyesinden işlem görüyor. Altın fiyatı mayıs ayında yüzde 2.1, yıl başından bu yana yüzde 28 yükseldi.

İŞTE GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın ise 4200 TL seviyesini geçerek 4204 TL'yi gördü. Şu sıralar ise altının gram fiyatı 4174 TL seviyesinden alıcı buluyor.

DİĞER ALTIN ÇEŞİTLERİNDE İSE DURUM ŞÖYLE:

Çeyrek Altın: Alış - 6.868,00 TL/ Satış - 6.936,00 TL

Yarım Altın: Alış - 13.736,00 TL/ Satış - 13.873,00 TL

Tam Altın: Alış - 26.632,03 TL/ Satış - 27.158,10 TL

Cumhuriyet Altını: Alış - 27.388,00 TL/ Satış - 27.618,00 TL

Altın fiyatları Fed toplantısı öncesi yeniden hareketlendi

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Dünya, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın fiyatları Fed toplantısı öncesi yeniden hareketlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Deniz Demir:
    Dünyada altın 100/40 iniyor fiyatlar ons düşüyor Türkiye'de yükseliyor iktidar parti ekonomiden anlamıyor beni koyun hazine bakanı olarak altın gramı 1200tl düşürürüm saraydaki danışmanlar bana ulaşın ekonomiden anlamiyorsunuz 10 6 Yanıtla
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