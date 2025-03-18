Altın fiyatları tüm zamanların rekorını kırdı

ABD yönetimi Yemen'e ardı ardına hava saldırıları düzenledi. Dünya bu saldırının şokunu henüz atlatamamışken bir diğer saldırı haberi de Gazze'den geldi. İsrail ordusu, havadan, karadan ve denizden ablukaya aldığı, gıda ve ilaç girişine bile izin vermediği Gazze'ye yönelik bir kez daha ateşkesi ihlal etti. Gazze Şeridi'ndeki sivillerin üzerine yine bomba yağdırdı. Dünyanın gözü önünde gerçekleşen katliamda can kaybı 330'u aştı.

Bu saldırıların etkisine Fed'in çarşamba günü açıklayacağı faiz kararı ve ticaret savaşlarından kaynaklı endişeler de eklenince küresel piyasalarda endişe arttı. Yatırımcıların güvenli limana yönelmesi fiyatlarda yeni rekor getirdi. Ons altın fiyatı 3015 $ ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram altın da 3557 TL ile zirveye yöneldi.

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın güne 3536 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3534 lira, en yüksek de 3557 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3556 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da gram altın 3556 liradan alınırken 3600 liradan satılıyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın güne 3001 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2999 dolar, en yüksek de 3017 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3016 dolardan işlem görüyor.