Altın Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Altın Fiyatları Yükseldi

Standart altının kilogram fiyatı %1,2 artışla 3.530.000 liraya ulaştı, işlem hacmi 6,6 milyar lira.

19.02.2025 18:25
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı günün sonunda 3 milyon 530 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 436 bin lira, en yüksek 3 milyon 539 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,2 artışla 3 milyon 530 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 490 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 604 milyon 895 bin 742,46 lira, işlem miktarı ise 1.881,12 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 6 milyar 609 milyon 454 bin 240,36 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile Türk Ekonomi Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış3.490.000,002.935,00

En Düşük3.436.000,002.950,00

En Yüksek3.539.500,003.030,00

Kapanış3.530.000,003.020,00

Ağırlıklı Ortalama3.516.468,013.014,48

Toplam İşlem Hacmi (TL)6.604.895.742,46

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.881,12

Toplam İşlem Adedi127

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatları Yükseldi - Son Dakika

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