Altın Fiyatları Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 770 bin 1 liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 682 bin lira, en yüksek 6 milyon 778 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,7 artışla 6 milyon 770 bin 1 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 723 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 907 milyon 34 bin 152,51 lira, işlem miktarı ise 1023,86 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 64 milyon 892 bin 908,40 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, QNB Bank, Garanti BBVA, Yapı ve Kredi Bankası ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 6.723.000,00 4.386,10 En Düşük 6.682.000,00 4.355,00 En Yüksek 6.778.600,00 4.408,00 Kapanış 6.770.001,00 4.401,00 Ağırlıklı Ortalama 6.750.867,38 4.403,38 Toplam İşlem Hacmi (TL) 6.907.034.152,51 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.023,86 Toplam İşlem Adedi 99

Kaynak: AA