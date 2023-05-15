Altında yükseliş! Gramı 1.275 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Altında yükseliş! Gramı 1.275 lira seviyesinden işlem görüyor

15.05.2023 14:10

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.275 lira seviyesinde işlem görürken, aynı dakikalarda çeyrek altın 2.090 lira, Cumhuriyet altını ise 8.460 liradan satılıyor.

Cuma günü, altının ons fiyatındaki düşüşe karşın döviz kurundaki artışla yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen altında 1.266 liradan tamamladı.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATI

Altının gram fiyatı, haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,71 üzerinde 1.275 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.090 lira, Cumhuriyet altını da 8.460 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 0,22 düşüşle 2.011 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda yüzde 0,35 artışla 2.018 dolardan alıcı buluyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, dünya genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler ve para politikasına yönelik belirsizliklerle altının ons fiyatının yön arayışında hareket ettiğini bildirdi. Bugün Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de New York Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.000 doların destek, 2.030 ve 2.040 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Vatan Sever: Çeyrek altını 2.090,00 TL den satan bir yer varsa tüm varlığımı verip alayım. Piyasada 2.400,00-2.450,00 TL den aşağı yoktur. Dolar euro aynı keza. Ekranlarda 21,3 olan euro piyasada 24-25 euro. Piyasa dediğimizde banka uygulamalarında bile Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
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Finans, Ekonomi, Son Dakika

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SON DAKİKA: Altında yükseliş! Gramı 1.275 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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