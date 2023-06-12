Altın fiyatları yükselişle başladı! Gramı 1.490 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Altın fiyatları yükselişle başladı! Gramı 1.490 seviyesinden işlem görüyor

12.06.2023 11:20

Altının gram fiyatı haftaya yükselişle başladı ve 1.490 lira seviyesinde işlem görüyor. Analistler ABD, Avrupa, Japonya ve Çin merkez bankalarının para politikalarının yatırımcıların odağında olacağını belirtirken, altının ons fiyatında 1.960 ve 1.950 doların destek olduğunu, 1.980 ve 2.000 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 1.490 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.450 lira, Cumhuriyet altını da 9.900 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, cuma günü yüzde 0,3 azalışla günü 1.961 dolardan kapatmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1.959 dolardan alıcı buluyor.

FED'İN FAİZİ SABİT BIRAKMASI BEKLENİYOR

Analistler, küresel piyasalarda, enflasyon ve resesyon ikileminde belirsizliğin devam ettiğini belirterek, bu hafta yatırımcıların odağında ABD, Avrupa, Japonya ve Çin merkez bankalarının para politikalarının olacağını bildirdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günkü toplantıda yüzde 74 ihtimalle politika faizini sabit tutmasının beklendiğini aktaran analistler, politika metni ve toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının öngörüldüğünü ifade etti.

ABD'DE HAZİNE BÜTÇE DENGESİ VERİLERİ TAKİP EDİLİYOR

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in, bu hafta faiz artırımlarına ara verebileceği ihtimalinin güçlenmesine karşın ABD ekonomisinde iş gücü piyasasında soğuma sinyallerinin istenilen seviyede olmadığını aktaran analistler, Fed'in temmuzda 25 baz puan daha faiz artırarak "şahin" politikalarına son vermesinin beklendiğini söyledi.

Analistler, ABD'de hazine bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.960 ve 1.950 doların destek olduğunu, 1.980 ve 2.000 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Bugün yurt içinde açıklanan verilere göre, cari açık, nisanda 5 milyar 404 milyon dolar olurken, işsizlik oranı yüzde 10,2'ye çıktı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Altın fiyatları yükselişle başladı! Gramı 1.490 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


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