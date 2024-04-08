Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 490 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında en düşük 2 milyon 390 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 490 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 6,5 artışla 2 milyon 490 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 338 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 571 milyon 850 bin 854,57 lira, işlem miktarı ise 637,31 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 586 milyon 349 bin 404,57 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, QNB Finansbank, İstanbul Altın Rafinerisi, ISGOLD Altın Rafinerisi ve Vakıf Katılım Bankası olarak sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|2.338.000,00
|2.359,00
|En Düşük
|2.390.000,00
|2.394,90
|En Yüksek
|2.490.000,00
|2.420,00
|Kapanış
|2.490.000,00
|2.420,00
|Ağırlıklı Ortalama
|2.457.027,20
|2.409,55
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|1.571.850.854,57
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|637,31
|Toplam İşlem Adedi
|40
Son Dakika › Ekonomi › Altın Fiyatları Yükselişte - Son Dakika
İstanbul'da yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle Şirinevler'de ucuz baklava almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Baklava fiyatlarının piyasaya göre uygun olduğu belirtilirken, bir saat boyunca bekleyen vatandaşlar havadan çekilen görüntülere yansıdı.
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde yaşanan bütçe anlaşmazlığı nedeniyle geciken Şubat ve Mart aylarının memur maaşlarının ödenmesi, ramazan bayramı öncesinde çarşı ve pazarların hareketlenmesine yol açtı. Erbil'de geciken iki aylık maaşların bir arada ödenmesi halkın bayram öncesi başta gıda ve giyim olmak üzere çarşıya yönelmesine yol açarken, pazardaki hareketlilik esnafın yüzünü güldürdü.
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