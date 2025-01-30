Altın Fiyatları Yükselişte - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Altın Fiyatları Yükselişte

Altının gram fiyatı, yeni güne 3.177 liradan başlarken, global ekonomik gelişmeler takip ediliyor.

30.01.2025 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 177 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 3 bin 170 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 3 bin 177 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 200 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 730 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 2 bin 761 dolardan işlem görüyor.

Varlık fiyatlarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranını sabit tutması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın politika duruşunu ayarlamak için acele etmelerine gerek olmadığını açıklamasının ardından karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bugün ABD'de açıklanacak büyüme verisine çevrildi.

Dünya ekonomisi enflasyon-resesyon ikilemi arasında yol alırken, ABD'nin ticari ve ekonomik alanda atacağı adımların küresel ticaret üzerindeki olası etkilerine yönelik endişeler varlığını koruyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların enflasyonist baskı oluşturabileceği ve bu durumun Fed'in enflasyonla mücadelede elde ettiği kazanımları tehlikeye atabileceğine ilişkin kaygılar, fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.

Daha önce faiz indirimleri konusunda veri merkezli hareket edeceklerini açıklayan Fed, son 3 toplantıda gevşeme döngüsünü sürdürmesinin ardından, dün faiz indirimine ara verirken, ABD'de bugün açıklanacak büyüme verisinin Bankanın projeksiyonlarına ilişkin mesaj vermesi bekleniyor.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeni güne yüzde 4,54 seviyesinde başlarken, dolar endeksi Fed'in faiz kararını açıklanması sonrası yüzde 0,3 artarak 108,3'e yükselmesinin ardından bu seviyeden geri çekilerek 107,9'da dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti, ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı, ABD'de Avro Bölgesinde ve Almanya'da büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 780 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 750 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Cumhuriyet Altını, Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatları Yükselişte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı
15:33 ABD’deki uçak kazasında kurtulan olmadı ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı
15:15 Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
14:32 Faruk Fatih Özer’in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı Faruk Fatih Özer'in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı
13:46 Kimyasal madde alarmı Yalova’da kent geneline su verilemiyor Kimyasal madde alarmı! Yalova'da kent geneline su verilemiyor
23:48 İsrail’de büyük güven krizi: Halk Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail'de büyük güven krizi: Halk Netanyahu'nun üstünü çizdi
23:02 Oğuzhan Özyakup’tan olay yaratacak Talisca sözleri Oğuzhan Özyakup'tan olay yaratacak Talisca sözleri
23:02 AK Parti’nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım Kısa sürede silindi AK Parti'nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım! Kısa sürede silindi
22:46 Beyaz Saray, Trump’ın imza attığı yönergeyi iptal etti Beyaz Saray, Trump'ın imza attığı yönergeyi iptal etti
22:16 Ahmed Şara, Suriye’de geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi Ahmed Şara, Suriye'de geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi
22:08 İsmail Kartal’dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı: Mecbur kaldım İsmail Kartal'dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı: Mecbur kaldım
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 16:25:32. #1.11#
SON DAKİKA: Altın Fiyatları Yükselişte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.