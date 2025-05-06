Altın Fiyatları Yükselişte: Vatandaş ve esnaf artışın süreceğini öngörüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Altın Fiyatları Yükselişte: Vatandaş ve esnaf artışın süreceğini öngörüyor

Altın Fiyatları Yükselişte: Vatandaş ve esnaf artışın süreceğini öngörüyor

Altın fiyatları Fed toplantısı öncesi yükselişe geçti. Vatandaşlar, altının düşmeyeceğini ama yatırım için hâlâ en güvenli limanın altın olduğunu belirtti. Kadıköy'de görüştüğümüz kuyumcu Zeynep Aşkın ise düğün sezonu ve gurbetçilerin gelişiyle piyasada hareketlilik beklediklerini söyledi.

06.05.2025 16:31
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Altın piyasasında son günlerde yaşanan dalgalanma, yatırımcıların ve halkın dikkatini çekti. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesinde ons altın yeniden hareketlenerek 3.387 lirayı, gram altın ise 4.204 lirayı gördü. Özellikle düğün sezonunun başlamasıyla birlikte bu yükselişin piyasadaki etkisi daha da belirgin hale geldi.

Haberler.com ekibi olarak sokaklara indik ve vatandaşa mikrofon uzatarak "Altın fiyatları düşer mi, artar mı? Bu yükseliş yatırım kararlarınızı etkiliyor mu?" sorularını yönelttik.

VATANDAŞ: "YATIRIM ARTIK LÜKS OLDU"

Röportaj yaptığımız emekli vatandaşlar, geçmişte çalışırken yatırım yapabildiklerini ancak bugün sadece geçimlerini sağlamaya çalıştıklarını belirtti. Artan yaşam maliyetleri nedeniyle birikim yapmanın zorlaştığını vurgulayan vatandaşlar, "Eskiden yatırım yapmak daha kolaydı, şimdi ise imkânsız hale geldi" ifadelerini kullandı.

Bazı vatandaşlar ise hâlâ yatırım yapmaya çalıştıklarını belirtti. Altını en güvenilir yatırım aracı olarak gördüklerini söyleyen katılımcılar, fiyatların düşmeyeceği hatta daha da artacağı yönünde hemfikirdi. Özellikle dış politik gelişmelerin ve ABD'de yaşanabilecek siyasi gelişmelerin, örneğin Trump faktörünün, altın üzerinde etkili olacağını savundular.

KUYUMCU ESNAFI: "ALTIN ALMAYI ERTELEMEYİN"

Haberler.com ekibi olarak Kadıköy'de 25 yıllık kuyumcu Zeynep Aşkın'la da görüştük. Zeynep Aşkın Mücevher'in sahibi olan Aşkın, altın fiyatlarının gün içinde yükselişe geçtiğini belirtti. Geçtiğimiz haftalara kıyasla artış olduğunu ifade eden Aşkın, "Fiyatlarda dalgalanmalar oluyor ama genel olarak yükseliş trendinin süreceğini öngörüyoruz" dedi.

Düğün sezonu ve yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye gelişiyle birlikte kuyumculuk sektörünün hareketlendiğine dikkat çeken Aşkın, şunları söyledi:

"Şu anda altın, en güvenli yatırım aracı olarak öne çıkıyor. Piyasada ciddi bir hareketlilik var. Düğün sezonunun başlamasıyla işlerimiz hareketlenecek. Müşterilerimize, eğer altın almayı düşünüyorlarsa bunu ertelememelerini öneriyoruz. Çünkü bugünkü rakamlar ileride ulaşılması güç seviyelere gelebilir."

İstanbul, Ekonomi, Kadıköy, Finans, Piyasa, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatları Yükselişte: Vatandaş ve esnaf artışın süreceğini öngörüyor - Son Dakika

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