Altın Fiyatlarında Yükseliş Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Altın Fiyatlarında Yükseliş Devam Ediyor

Altının gram fiyatı 3.554 liradan işlem görüyor. Yükseliş, jeopolitik riskler ve Fed bekleyişiyle sürüyor.

18.03.2025 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 554 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kazanarak 3 bin 536 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 3 bin 554 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 860 liradan, Cumhuriyet altını 23 bin 360 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı bugün 3 bin 17,3 dolar seviyesini görerek rekor tazelerken, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,5 primle 3 bin 14 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ABD yönetiminin tarife adımlarının küresel ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik belirsizlikler ve jeopolitik riskler güvenli liman talebini desteklemeye devam ederken, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmeler yatırımcıların odağına yerleşti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini yarınki toplantıda sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, yılın ilk faiz indiriminin ise haziran ayında yapılacağı öngörülüyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün yapacağı belirtilen telefon görüşmesi yakından takip ediliyor. Başkanlar arası görüşmede Rusya- Ukrayna savaşının sonlandırılmasına yönelik konuların masaya yatırılması bekleniyor.

Bunlara ek olarak Yemen'deki artan jeopolitik riskler de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde Zew ekonomik güven endeksi, ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 30 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 990 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Cumhuriyet Altını, Ekonomi, Finans, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatlarında Yükseliş Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uçurumun kenarına sürüklenen at, feci şekilde telef oldu Uçurumun kenarına sürüklenen at, feci şekilde telef oldu
Gözler TFF’ye çevrildi VAR kayıtlarında büyük skandal Gözler TFF'ye çevrildi! VAR kayıtlarında büyük skandal
İstanbul’daki Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 23 Şirkete El Konuldu İstanbul'daki Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 23 Şirkete El Konuldu
Aylık kazancı 150 bin TL Yaptığı işi görenler ’’Helali hoş olsun’’ diyor Aylık kazancı 150 bin TL! Yaptığı işi görenler ''Helali hoş olsun'' diyor
Banka hesabınızı kontrol edin 1 milyar 224 milyon lira hesaplara yatırıldı Banka hesabınızı kontrol edin! 1 milyar 224 milyon lira hesaplara yatırıldı
Süper Lig’de Fenerbahçe’nin şampiyonluğunu neredeyse imkansız hale getiren istatistik Süper Lig'de Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu neredeyse imkansız hale getiren istatistik
O kentte konut fiyat artışı İstanbul’u bile solladı O kentte konut fiyat artışı İstanbul'u bile solladı
Kayıp olarak aranıyordu ölü bulundu, korkunç gerçek otopside ortaya çıktı Kayıp olarak aranıyordu ölü bulundu, korkunç gerçek otopside ortaya çıktı
Yakınlarının kelepçelenip götürüldüğü anları kayda alıp ’’aslanım’’ notuyla paylaştılar Yakınlarının kelepçelenip götürüldüğü anları kayda alıp ''aslanım'' notuyla paylaştılar
Ünlü sunucunun kızına köpek saldırdı Ünlü sunucunun kızına köpek saldırdı
Duygulandıran Çanakkale Zaferi deneyi Duygulandıran Çanakkale Zaferi deneyi

11:06 İstanbul’daki Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 23 Şirkete El Konuldu İstanbul'daki Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 23 Şirkete El Konuldu
09:34 Türkiye’den Suriye hamlesi Teklif Şara’dan geldi, silah tedariki başlıyor Türkiye'den Suriye hamlesi! Teklif Şara'dan geldi, silah tedariki başlıyor
17:39 DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti’den ilk açıklama DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti'den ilk açıklama
16:14 Sonrasında yaşananlar bomba Liderliği kaybeden Gattuso, canlı yayını bastı Sonrasında yaşananlar bomba! Liderliği kaybeden Gattuso, canlı yayını bastı
16:05 Köpek saldırısının ardından mahallede değişen bir şey yok Köpek saldırısının ardından mahallede değişen bir şey yok
15:49 Jandarma, trafikte tartıştığı eşini tabanca ile öldürdü Jandarma, trafikte tartıştığı eşini tabanca ile öldürdü
15:45 Brezilya Bitcoin ile maaş ödemesini yasallaştırıyor Brezilya Bitcoin ile maaş ödemesini yasallaştırıyor
15:25 Kate Middleton, Aziz Patrick Günü’nde yeşil elbisesiyle göz kamaştırdı Kate Middleton, Aziz Patrick Günü'nde yeşil elbisesiyle göz kamaştırdı
15:14 Inter maçında korku dolu anlar Hakan Çalhanoğlu, tribünden gelen megafon sesiyle neye uğradığını şaşırdı Inter maçında korku dolu anlar! Hakan Çalhanoğlu, tribünden gelen megafon sesiyle neye uğradığını şaşırdı
15:03 Brezilya’daki yarasalardan yeni tip koronavirüs çıktı Brezilya'daki yarasalardan yeni tip koronavirüs çıktı
15:03 Köpek saldırısında ölen Rana’nın Adli Tıp raporu çıktı Köpek saldırısında ölen Rana'nın Adli Tıp raporu çıktı
14:46 AB’den Ukrayna’ya 3,5 milyar Euro destek hazırlığı AB'den Ukrayna'ya 3,5 milyar Euro destek hazırlığı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2025 11:39:40. #7.11#
SON DAKİKA: Altın Fiyatlarında Yükseliş Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.