Altın Liderler Ödül Töreni Gerçekleşti

Ekonomi

Altın Liderler Ödül Töreni'nde 'Türkiye'nin en beğenilen CEO'ları ödüllerini aldı

İSTANBUL - Altın Lider Ödülleri Platformu'nun 4 gün 4 gece süren 'Büyülü Gala Geceleri'nde 'Türkiye'nin En Beğenilen CEO'ları ödüllerine kavuştu.

İş dünyasının en prestijli liderlik ödüllerinden biri olan Altın Lider Ödülleri'nin 4'üncüsü bu yıl 13-14-15-16 Ocak tarihlerinde sahiplerini buldu. İş dünyasının oyları ile belirlenen Türkiye'de 2024 Yılının En Beğenilen 50 CEO'su, 50 CFO'su, 50 CMO'su ve 50 CHRO'su başarılarını Altın Lider Ödülleri ile taçlandırdı. 13 Ocak'ta başlayan ve 4 gece süren etkinliğin final gecesinde Türkiye'nin en beğenilen CEO'ları ödüllerini aldı.

Türkiye'nin lider toplantı ve etkinlik şirketlerinden KREA M.I.C.E. tarafından 2021 yılında hayata geçirilen 'Altın Lider Ödülleri' platformunda 2024 yılı oy verme sürecinde 79 bin 564 tekil oyun kullanıldı. Her sene büyüyerek Altın Lider Ödülleri Platformu'na bin 85 CEO ismi ve şirketi açık uçlu yazılarak önerildi. Daha kapsayıcı ve teknolojik bir ödüllendirme platformu oluşturma amacı ile C-Level Liderler için sunulan 'Altın Liderler Ödül Platformu'na 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 135 oranında daha fazla aday lider ismi önerisi ulaştı.

Türkiye'de 3 şirkete 'Altın Lider Grand Prix Ödülü'

2024 yılında dört kategoride de Altın Lider Ödülü kazanan 3 şirket; Aras Kargo, LC Wakiki ve NTT Data Altın Lider Ödülleri Platformunun en büyük ödülü olan '2024 Altın Lider Grand Prix' ödülünün sahibi oldu.

Altın Lider Ödülleri gala gecesinde Emel Sayın sahne aldı

Altın Lider Ödülleri Gala Gecesi'nde iş dünyasının CEO yıldızları önce sahnede teker teker ödüllerini alarak 'başarılarının sırlarını' izleyenlerle paylaştılar. Ardından ünlü sanatçı Emel Sayın'ın birbirinden özel şarkıları eşliğinde değerli ekipleri ile birlikte güzel bir gece geçirdiler ve başarılarını birlikte kutladılar.

Hedeflerinin, şirketlerini her zaman daha ileriye taşımak için üstün çalışmalar gerçekleştiren C-Level Liderler için, iş dünyasının tüm paydaşlarını kapsayan, şeffaf, demokratik ve teknolojik bir ödüllendirme platformu oluşturmak olduğunu anlatan Altın Lider Ödülleri Platformu Kurucusu, KREA M.I.C.E. Kurucusu ve CEO'su Seda Mızraklı Ferik, "Değişen piyasa koşullarında, şirketlerin başarısında liderlerin özelliklerini öne çıkıyor. C-Level Liderler için oluşturduğumuz demokratik ve şeffaf ödüllendirme sistemimiz tüm sektörlerin büyük beğenisini kazandı. Katılım şartları, teknolojik alt yapı farklılığı ve gelen binlerce oy sebebi ile 'Türkiye'nin En Prestijli Liderlik Ödülleri' olarak tarif edilen 'Altın Lider Ödülleri'nin heyecanını yürekten taşıyoruz. Liderlerin şirketlerinde ve iş dünyasında bıraktıkları 'anlamlı izleri' destekliyoruz, her sene iş dünyasından katılımın artması; liderlerin ve tüm çalışanların yarışmaya büyük ilgisine teşekkür ederiz" dedi.

Ödül töreni ile ilgili bilgi veren Seda Mızraklı Ferik, "Altın Lider Ödülleri; demokratik bir seçim alt yapısı ile kurgulanması, her iş insanının kendi beğendiği lideri 'ismini açık uçlu olarak yazarak' ücretsiz olarak aday gösterebilmesi, SMS şifresi ile oy kullanılarak aynı kişilerin yeniden oy kullanmasının engellenmesi, oyların tekilleştirilebilmesi, sponsor firma kabul edilmemesi, iş dünyasından her yıl rekor katılımın olması sebebi, 4 gece arka arkaya düzenlenen 'kırmızı halı' temalı Büyülü Gala Geceleri sebebi ile 'Türkiye'nin En Prestijli Liderlik Ödülleri' olarak kabul ediliyor" diye konuştu.

Gecede ödül alan Zurich Sigorta CEO'su Yılmaz Yıldız, "2024 yılı bizim için çok iyi geçti, 4 satın alma yaptık. Türkiye'nin geleceğine olan inancımızın bir göstergesiydi bu. 2024'te 1,5 milyar dolarlık iş hacmine ulaştık. Bu gece aldığımız ödülü de çok anlamlı buluyorum. Ekibimiz ile yaptığımız çalışmaların takdir görmesi çok güzel bir duygu. Liderler olarak sadece finansal sonuçlarla değil topluma yaptığımız katkılarla da alınmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

PLUXEE CEO'su Eda Uluca Özcan ise "Çok iyi bir ekiple odaklanarak çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bu organizasyonda takdir edilmek çok anlamlıydı. Tüm ekip arkadaşlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Uber Genel Müdürü Neyran Bahadırlı da törende yaptığı açıklamada, "Şirket olarak çok başarılı bir sene geçirdik. Uber uygulamamızın Türkiye'de indirilme sayısı 8 milyona ulaştı. Güçlü bir vizyon, net hedefler ve kararlı duruş ile iyi sonuçlar alınabiliyor. Bu gece ödülü ekibim adına aldım tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" sözlerini ifade etti.

NTT DATA - Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Bölgesi İcra Başkan Yardımcısı ve Türkiye CEO'su da "NTT Data olarak dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biriyiz. Türkiye'de 2 bin 500 kişilik bir organizasyonuz. Türk ekibi olarak Türkiye dışında da birçok bölge de sorumluluğumuzda. En büyük amacımız Türkiye'nin dünyada teknoloji üssü olmasını sağlamak" dedi.

'Altın Liderlerden Başarının Sırları' geçen ay "En Çok Satan" iş kitabı oldu

Geçtiğimiz yıl iş dünyasının oyları ile seçilen Altın Lider CEO'ların Başarı hikayelerinin anlatıldığı 'Altın Liderlerden Başarının Sırları' kitabı Kasım ayında yayınlanmıştı. 280 sayfa olarak hazırlanan kitabın içerisinde liderlerden iş hayatına dair önemli ipuçları bulunmakta. Liderlere yapılan video röportajların da izlenebileceği kitap iş dünyasına büyük bir değer katıyor. Kitabın tüm geliri ise deprem bölgesindeki ilkokullara bilgisayar sınıfı yaptırmak için bağışlanıyor.