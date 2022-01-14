Çeyrek ve yarım altında da benzer hareketler görüldü. Hafta boyunca anlık değişimler gösteren altın fiyatlarında, güncel durum ilgiyle takip ediliyor. Gram altın, güne yüzde 0,22 oranında değer kazancıyla giriş yaptı.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı 797,01 TL, satış fiyatı 797,15 TL olarak güncellendi.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı 1.286,00 TL, satış fiyatı 1.323,00 TL'ye ulaştı. Çeyrek altın, yüzde 0,38 oranında değer kazandı.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı 2.572,00 TL, satış fiyatı 2.646,00 TL oldu. Yarım altın, güne yüzde 0,38 oranında değer kazancıyla başladı.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 5.146,00 TL, satış fiyatı 5.270,00 olarak güncellendi. Cumhuriyet altını, yüzde 0,36 oranında değer kazandı.
Son Dakika › Ekonomi › Altın ne kadar oldu? 14 Ocak 2022 gram, çeyrek, yarım altın fiyatları - Son Dakika Ekonomi