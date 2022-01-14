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Altın ne kadar oldu? 14 Ocak 2022 gram, çeyrek, yarım altın fiyatları - Son Dakika

Altın ne kadar oldu? 14 Ocak 2022 gram, çeyrek, yarım altın fiyatları

14.01.2022 08:42
Altın ne kadar oldu? 14 Ocak 2022 gram, çeyrek, yarım altın fiyatları

Dolar kurunda yaşanan yükseliş, altın fiyatlarına da doğrudan yansıyor. Gram altın, haftanın son işlem gününe yeşil ve yukarı yönlü ibreyi göstererek giriş yaptı.

Çeyrek ve yarım altında da benzer hareketler görüldü. Hafta boyunca anlık değişimler gösteren altın fiyatlarında, güncel durum ilgiyle takip ediliyor. Gram altın, güne yüzde 0,22 oranında değer kazancıyla giriş yaptı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı 797,01 TL, satış fiyatı 797,15 TL olarak güncellendi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 1.286,00 TL, satış fiyatı 1.323,00 TL'ye ulaştı. Çeyrek altın, yüzde 0,38 oranında değer kazandı.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı 2.572,00 TL, satış fiyatı 2.646,00 TL oldu. Yarım altın, güne yüzde 0,38 oranında değer kazancıyla başladı.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı 5.146,00 TL, satış fiyatı 5.270,00 olarak güncellendi. Cumhuriyet altını, yüzde 0,36 oranında değer kazandı.

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Son Dakika Ekonomi Altın ne kadar oldu? 14 Ocak 2022 gram, çeyrek, yarım altın fiyatları - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Altın ne kadar oldu? 14 Ocak 2022 gram, çeyrek, yarım altın fiyatları - Son Dakika
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