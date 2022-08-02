Altın sarısı tarlalar havadan görüntülendi - Son Dakika
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Altın sarısı tarlalar havadan görüntülendi

02.08.2022 01:15

Altın sarısı tarlalar havadan görüntülendi Rekolte artışı çiftçilerin yüzünü güldürdü Kars'ta yaz mevsiminin bol yağışlı geçmesiyle arpa, buğday, ayçiçeği ve sılajlık mısırda yüzde yüzlük rekolte artışı çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Altın sarısı tarlalar havadan görüntülendi

Rekolte artışı çiftçilerin yüzünü güldürdü

KARS - Kars'ta yaz mevsiminin bol yağışlı geçmesiyle arpa, buğday, ayçiçeği ve sılajlık mısırda yüzde yüzlük rekolte artışı çiftçilerin yüzünü güldürdü. Hasat döneminin başladığı Kars'ta altın sarısı arpa ve buğday tarlaları ile yeşil ayçiçeği ve sılajlık mısır tarlaları havadan görüntülendi.

Kars'ta 2021 yılının kurak geçmesinin ardından 2022 yılında yağmurların bol olmasıyla başta arpa, buğday olmak üzere yulaf, sılajlık mısır ve ayçiçeği ürün rekoltesinde yüzde 100'lük artış görüldü.

"Bolluk, bereket çiftçinin yüzünü güldürdü"

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Karslı çiftçilere verdiği destekle ekilen tohumlar, yetişerek hasat edilmeye hazır hale getirildi. Ot biçimin yapıldığı Kars'ta çiftçiler, arpa, buğday ve yulaflarını biçmeye hazırlanıyor.

Kars'ta son yıllarının en verimli yılının yaşandığını ifade eden Kars Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ertaş, "2022 yılı bolluk ve bereket yılı oldu. kendi ilimiz ve bölgemiz açısından 2019 yılından beri üst üste gelen kurak yılların ardından gelen bolluk bereket, çiftçilerimizin yüzünü güldürdü" dedi.

"Bakanlığın dağıttığı tohumlar yeşerdi"

Bakanlığın verdiği destekle tohum desteğiyle çiftçilerin yüzde 100 verim elde ettiğine dikkat çeken Ertaş, "Bakanlığımızın çiftçilere Valiliğimizle ortaklaşa dağıtmış olduğu tohumlar yeşerdi. İnşallah bundan sobraki yıllarda da aynı desteklemeler devam edecek. Bakanlık tarafından yine süspanseler devam edecek. Bu yıl çiftçilerimiz hayvancılıkta biraz sıkıntı yaşayabilir. Hayvan varlığımız azaldı. İnşallah hayvan varlığımız da en kısa sürede toparlamış oluruz. Ülke hayvan varlığına da katkıda bulunmuş oluruz, bolluk ve bereketli yıllarda" diye konuştu.

"Arpa, buğday da geçen seneye göre yüzde 100 artış elde ettik"

Hayvanlarının kışlık otlarını toplayan çiftçi Doğuş Uçungan, "İşlem çok zor, Allah'ın verdiğine çok şükür, bu yıl bolluk, bereketlik içerisinde, geçen yıla göre yüzde yüz artış elde ettik. Bugün mahsulümüzü toplayıp inşallah eve götüreceğiz. Arpa, buğday durumu da geçen seneye göre yüzde 100 artış elde ettik. Biçimler başlayacak. Demek istediğim bugün yarın biçerciler gelecek. İnşallah bizde tarlamızdan mahsulümüzü alacağız" şeklinde konuştu.

Öte yandan Kars'ta tarım arazileri, en verimli yıllarını yaşarken, altın sarısı arpa ve buğdayın, sılajlık mısır ile ayçiçeğinin yeşiliyle birleşmesi nakış nakış işlenmiş halı desenlerini hatırlattı. Altın sarısı tarlalar İhlas Haber Ajansı dronu ile havadan görüntülendi. Kars'ta yüzde 100 artan ürün rekoltesi ise çiftçilerin yüzünü uzun yıllar sonra güldürdü.

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Kaynak: İHA

Kars, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın sarısı tarlalar havadan görüntülendi - Son Dakika

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