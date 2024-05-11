Bu hafta altın kazandı, BIST 100 endeksi değer kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bu hafta altın kazandı, BIST 100 endeksi değer kaybetti

Bu hafta altın kazandı, BIST 100 endeksi değer kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı değer kaybederek tamamlarken, altın yükselişe geçti. Anadolu Sigorta en çok prim yapan hisse olurken, Konya Çimento en çok değer kaybeden hisse oldu. Altının gram fiyatı ve döviz kurları da değişim gösterdi.

11.05.2024 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu hafta yatırım araçlarından altın kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,57 değer kaybederek 10.218,58 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.144,74, en yüksek 10.383,25 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,81 değer kazancıyla 11.503,98 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 0,38 azalışla 9.382,18 puan, Sanayi Endeksi 1,48 kayıpla 14.824,69 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 1,04 değer kaybıyla 14.448,59 puan oldu.

Anadolu Sigorta en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 9,72 ile Anadolu Sigorta oldu. Anadolu Sigorta'yı, yüzde 9,51 ile VakıfBank, yüzde 7,40 ile Türkiye Sigorta izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 16,13 ile Konya Çimento, yüzde 14,62 ile CW Enerji ve 13,75 ile Kontrolmatik Teknoloji şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 601 milyar 515 milyon lirayla Koç Holding, 438 milyar 840 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 403 milyar 195 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.

Altın yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,68 yükselişle 2.448 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,51 artışla 16 bin 116 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,40 azalışla 32,2160 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,29 düşüşle 34,7410 lira oldu.

Geçen hafta 40,8150 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,79 düşerek 40,4920 liraya geriledi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,72 azalışla 35,4640 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Anadolu Sigorta, Borsa İstanbul, Konya Çimento, Sigorta, Bıst, Borsa, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bu hafta altın kazandı, BIST 100 endeksi değer kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:42 Son 20 yılın en güçlüsü Büyük güneş patlaması ’Kuzey Işıkları’nı Türkiye’ye getirdi Son 20 yılın en güçlüsü! Büyük güneş patlaması 'Kuzey Işıkları'nı Türkiye'ye getirdi
11:39 Cezaevindeki Engin Polat’ın hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı Cezaevindeki Engin Polat'ın hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı
10:38 Yer: Diyarbakır Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor
09:27 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?
08:53 Meteoroloji 29 il için sarı alarm verdi Şırnak dışındaki tüm illerde sağanak bekleniyor Meteoroloji 29 il için sarı alarm verdi! Şırnak dışındaki tüm illerde sağanak bekleniyor
11:45 Kızılcık Şerbeti’nde mest eden Atatürk sahnesi: Aksesuar değil o Kızılcık Şerbeti'nde mest eden Atatürk sahnesi: Aksesuar değil o
11:24 Sıcak patates 6 yaşındaki Muhammet’i öldürüyordu 6 gün komada hayata tutunmaya çalıştı Sıcak patates 6 yaşındaki Muhammet'i öldürüyordu! 6 gün komada hayata tutunmaya çalıştı
11:15 Eski Sevgilisini Bıçaklayan Sanığın Duruşmasında Tepki Çeken İfadeler Eski Sevgilisini Bıçaklayan Sanığın Duruşmasında Tepki Çeken İfadeler
10:47 Mario Branco devreye girdi bile Jose Mourinho adım adım Fenerbahçe’ye Mario Branco devreye girdi bile! Jose Mourinho adım adım Fenerbahçe'ye
10:16 Şenol Güneş mi Sergen Yalçın mı Hasan Arat’ın gönlünde yatan isim belli oldu Şenol Güneş mi Sergen Yalçın mı? Hasan Arat'ın gönlünde yatan isim belli oldu
09:53 11 aracın lastikleri bıçakla patlatıp kayıplara karıştı 11 aracın lastikleri bıçakla patlatıp kayıplara karıştı
09:39 4 çocuk annesi Bingöllü Erdem, 8 yıldır el tetikte vatan nöbetinde 4 çocuk annesi Bingöllü Erdem, 8 yıldır el tetikte vatan nöbetinde
09:23 Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var
09:17 Süper Lig’de de oynayan Nijerya efsanesinin durumu kritik, futbolcu kardeşi ise hayatını kaybetti Süper Lig'de de oynayan Nijerya efsanesinin durumu kritik, futbolcu kardeşi ise hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2024 12:15:01. #1.11#
SON DAKİKA: Bu hafta altın kazandı, BIST 100 endeksi değer kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement