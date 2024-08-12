Altınbaş Üniversitesi EVA Team, Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda yer alacak - Son Dakika
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Ekonomi

Altınbaş Üniversitesi EVA Team, Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda yer alacak

Altınbaş Üniversitesi'nin mühendis adaylarından oluşan EVA Team, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde düzenlenecek Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda enerji verimliliği projelerini sergileyecek.

12.08.2024 15:32
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Altınbaş Üniversitesi'nin mühendis adaylarından oluşan EVA Team, Kocaeli Gebze'deki TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde düzenlenecek "Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları"nda piste çıkacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, EVA Team, teknoloji festivali TEKNOFEST'in bir parçası olan "Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları???????" yarışmalarında enerji verimliliği alanındaki projelerini sergileyecek.

2018'den itibaren elektrikli araç teknolojileri konusunda başarılara imza atan ekip, geliştirdikleri 32 proje ve kazandıkları 12 ödül ile Türkiye'nin önde gelen üniversite takımları arasında yer alıyor.

Daha önce de Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç yarışmalarında üç kez üçüncülük elde eden takım, geçen yıl TEKNOFEST'te ilk kez düzenlenen Psikolojide Teknolojik Uygulamalar yarışmasında ise birincilik kazanmıştı.

Bu yılki hedefleri arasında, yerli teknolojilere daha fazla odaklanmak ve yenilikçi projeler üretmek yer alan ekip, ayrıca Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması, Roket Yarışması, Psikolojide Teknolojik Uygulamalar Yarışması, Hack Masters Yarışması gibi alanlarda projeler geliştirmeyi hedefliyor.

EVA Team, yarışmaların ardından 2- 6 Ekim'de Adana'da yapılacak TEKNOFEST 2024 sergisi ve ödül törenlerine de katılacak.

Birinciye 200 bin lira ödül

Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları, elektromobil (batarya beslemeli elektrikli araç) ve hidromobil (hidrojen enerjili elektrikli araç) olmak üzere iki kategoride düzenleniyor.

Yarışmaya, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören Türk veya yabancı uyruklu lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle lise öğrencileri takımlar halinde katılıyor.

Her iki kategoride de birinciler 200 bin, ikinciler 150 bin, üçüncüler 120 bin lirayla ödüllendirilirken lise kategorisindeki birinciler ise 100 bin, ikinciler 80 bin, üçüncüler 60 bin lira ödül alacak.

TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde bugün başlayan ve 17 Ağustos'a kadar sürecek yarışlar, kampüs içerisinde belirlenen pistte 3 sağ, 6 sol olmak üzere toplam 9 virajı bulunan en yüksek eğimi yüzde 4 olan 1370 metrelik pistte dereceye girebilmek için mücadele edilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Altınbaş Üniversitesi EVA Team, Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda yer alacak - Son Dakika

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