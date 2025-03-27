Altındağ Belediyesi\'nde İşten Çıkarma Krizi: 11 İşçi Daha İşten Çıkarıldı

Hizmet-İş Sendikası, Altındağ Belediye yönetimince 26 Mart Kadir Gecesi günü 11 işçinin görevine son verildiğini açıkladı.

Sendika tarafından yapılan yazılı açıklamada, Altındağ Belediyesi yönetimince, toplu iş sözleşmesinde var olan hakların kaldırılması ve ücretlerin düşürülmesi tekliflerini kesin bir dille reddeden sendikalarına karşı operasyon başlatıldığı belirtildi. Kadir Gecesi günü 11 üyenin daha işten çıkartıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son işten çıkarmalarla beraber Altındağ Belediyesi'nden haksız ve hukuksuz bir şekilde işinden edilen emekçilerin sayısı 46'ya yükselmiştir. Altındağ Belediye yönetiminin baskılarına karşı hem hukuki alanda ve direniş çadırımızda başlattığımız mücadelelerimizi daha da büyüteceğiz. Altındağ Belediyesi önünde kurduğumuz direniş çadırımızda; adalet, hak ve alın teri için verdiğimiz mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz. Tüm işçilerimiz kararlıdır, işten çıkarılan 46 arkadaşımız, yaşanan son olaylardan dolayı kaldırılan direniş çadırını Ramazan Bayramı sonunda dolduracak. Her gün Altındağ Belediyesi önünde yaşadıkları hukuksuzlukları ve zulümleri kendilerine reva görenlerin yüzüne haykıracaktır."

Ayrıca açıklamada, Altındağ Belediye yönetiminin uygulamaları karşısında adaletin tecelli ettiği güne kadar mücadelenin devam edeceği bildirildi. - ANKARA