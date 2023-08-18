Altının Gram Fiyatı Değer Kaybetti

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa yüzde 0,06 değer kaybıyla 1.646 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, ons altından bulduğu destekle yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla 1.650 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda, çeyrek altın 2.711 liradan, cumhuriyet altını 10.944 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,20 artışla 1.893 dolardan işlem görüyor.
Analistler, söz konusu belirsizliklerin altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.875 doların destek, 1.905 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
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