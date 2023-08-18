Altının Gram Fiyatı Değer Kaybetti - Son Dakika

Altının Gram Fiyatı Değer Kaybetti

Son Güncelleme: 18.08.2023 11:10

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel olarak altının gram fiyatı da değer kaybetti. Günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 düşüşle 1.646 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, ons altının desteğiyle yeni güne yükselişle başladı ve saat 11.00 itibarıyla 1.650 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 2.711 liradan, cumhuriyet altını ise 10.944 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu anda yüzde 0,20 artışla 1.893 dolardan işlem görüyor. Piyasalar ise ABD Merkez Bankası'nın politika faizindeki değişiklikler ve gelecekteki adımları konusunda belirsizliklerle oyalanıyor. Altının ons fiyatında teknik açıdan 1.875 dolar destek, 1.905 dolar ise direnç konumunda bulunuyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa yüzde 0,06 değer kaybıyla 1.646 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, ons altından bulduğu destekle yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla 1.650 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda, çeyrek altın 2.711 liradan, cumhuriyet altını 10.944 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,20 artışla 1.893 dolardan işlem görüyor.

PİYASALAR FED'E ODAKLANDI

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ekonomik aktivitenin beklentilerin üzerinde güçlü kaldığına işaret ederken, bu durum ABD Merkez Bankası'nın (Fed) nihai politika faizini nerede belirleyeceğine yönelik soru işaretlerini artırıyor.
Banka'nın gelecek ay yüzde 90 ihtimalle politika faizinde değişikliğe gitmeyeceği fiyatlamaları güçlü kalmaya devam etse de yılın geri kalanında hangi adımları atacağı belirsizliğini koruyor.

ONS ALTINDA 1.905 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, söz konusu belirsizliklerin altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.875 doların destek, 1.905 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Cumhuriyet, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının Gram Fiyatı Değer Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altının Gram Fiyatı Değer Kaybetti - Son Dakika
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