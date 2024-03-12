Altının Gram Fiyatı Düşüşle Başladı

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 242 lira seviyesinden işlem görüyor.
Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram fiyatı, günü yüzde 0,5 yükselişle 2 bin 247 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 2 bin 242 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 760 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 290 liradan satılıyor.
Dün yükseliş eğilimini üst üste 9'uncu işlem gününe taşıyarak günü yüzde 0,2 artışla 2 bin 183 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 2 bin 177 dolardan alıcı buluyor.
Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine haziranda başlayacağına yönelik fiyatlamaların güçlenmesiyle birlikte Fed yetkililerinin "güvercin" açıklamalarının altının ons fiyatını tarihi yüksek seviyelere çıkardığını söyledi.
Bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde emtia fiyatlarının temkinli hareket ettiğini belirten analistler, tahvil piyasalarındaki gidişatın da altının ons fiyatı üzerinde etkili olabileceğini bildirdi.
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,1 artması beklenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,1 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 190 ve 2 bin 200 doların direnç, 2 bin 170 ve 2 bin 160 dolar seviyelerinin ise destek konumu olarak öne çıktığını kaydetti.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayında inşaat maliyetleri yüzde 15,70 artış gösterdi. Yıllık olarak ise bu artış yüzde 67,87 olarak kaydedildi. Bina inşaatı maliyet endeksi bir önceki aya göre yüzde 15,92, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 66,90 arttı. Bina dışı yapılar için ise inşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,99 arttı ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,09 artış gösterdi.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 1986-2023 döneminde gerçekleştirilen özelleştirme uygulamaları sonucunda 71,5 milyar dolar gelir elde etti. ÖİB'nin 2023 Yılı Faaliyet Raporu'na göre, bu süre zarfında birçok sektörde özelleştirme uygulamaları gerçekleştirildi ve devlet işletmecilikten çekildi. Geçen yıl ise 51 özelleştirme ihalesi yapılarak 181 milyon dolar gelir elde edildi ve Hazine'ye 346 milyon dolar aktarıldı. ÖİB, gelecek dönemde de etkin bir piyasa mekanizması oluşturma hedefi doğrultusunda özelleştirme uygulamalarını sürdürecek.
Boeing Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Ayşem Sargın, Türkiye'deki güçlü havacılık ekosisteminin Boeing için bir avantaj olduğunu belirtti. Sargın, Türkiye'deki sanayi ile son 10 yılda 2,5 milyar dolarlık iş hacmine ulaştıklarını ve önümüzdeki dönemde farklı işbirliklerine bakacaklarını söyledi. Türkiye'nin havacılıkta güçlü bir sanayiye sahip olduğunu vurgulayan Sargın, Türk mühendislerinin yeteneklerine ve Türkiye'nin coğrafi konumuna dikkat çekti. Ayrıca Orta Asya'nın havacılıkta büyümeye açık bir bölge olduğunu ve Türkiye'nin bu bölgede önemli bir ortak olduğunu ifade etti.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, ülke genelinde yaşayan Sivaslıların sayısı 1 milyon 979 bin 824 kişi olarak açıklandı. Sivaslıların en fazla bulunduğu il İstanbul olurken, en az bulunduğu il ise Ardahan oldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonlarca emekliye yönelik yeni destekler için hazırlıklara başladı. "Emekliler Yılı" çerçevesindeki destek planları arasında, "su faturalarında indirim, ücretsiz veya indirimli toplu taşıma, kamu tesislerinden yararlanma hakkı" gibi başlıklar yer alıyor.
CHP Tarım ve Orman Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın çiftçilere yönelik sözlerini eleştirerek tarım sektöründeki sorunların sadece 'önünü görmek' gibi basit bir vaatle çözülemeyeceğini belirtti. Adem, gerçeklerin göz ardı edildiği bir yaklaşımın tarım sektörünü daha da zor duruma soktuğunu ifade etti.
Artvin'in Borçka ilçesinde yaşayan vatandaşlar ve esnaf, geçim zorluğu ve artan fiyatlara tepki gösteriyor. Borçka'da iş imkanlarının az olması ve büyük şehirlerdeki yüksek yaşam maliyeti nedeniyle geçinmenin zor olduğu belirtiliyor. Küçük işletmelere sahip çıkılması ve yerel esnaftan alışveriş yapılması gerektiği vurgulanıyor.
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