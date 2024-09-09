Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı

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Altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 2 bin 726 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,6 düşüşle 2 bin 729 liradan tamamladı.

09.09.2024 10:16
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Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe de düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 2 bin 726 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 520 liradan ve Cumhuriyet altını 18 bin 30 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı cuma günü düşüş eğiliminde hareket ederek günü önceki kapanışının yüzde 0,7 altında 2 bin 497 dolardan tamamlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 azalışla 2 bin 490 dolardan işlem görüyor.

FED'İN YIL SONUNA KADAR ATACAĞI ADIMLARIN BÜYÜKLÜĞÜNE YÖNELİK BELİRSİZLİKLER DEVAM EDİYOR

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan verilerin ekonomide durgunluk endişesini beslemesiyle negatif bir seyir izlerken, yeni haftada gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar atacağı adımların büyüklüğüne yönelik belirsizlikler devam ederken, ülkedeki makroekonomik veri akışı ve yetkililerin sözle yönlendirmeleri yakından takip ediliyor. Analistler, resesyon endişelerinin öne çıkmasının risk iştahını törpülediğini kaydederek, enflasyonun istenilen seviyelere geleceğine yönelik beklentilerin ise güçlü olduğu söyledi.

Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı - Son Dakika

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