Altının gram fiyatı yatay seyirle işlem görüyor - Son Dakika
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Altının gram fiyatı yatay seyirle işlem görüyor

07.08.2023 11:28

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 1.681 lira seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü altının ons fiyatındaki artışa paralel paralel altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde1.684 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.681 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda, çeyrek altın 2.760 lira, cumhuriyet altını 11.150 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,4 azalışla 1.936 dolardan işlem görüyor.

PİYASALAR ABD ENFLASYON VERİSİNE ODAKLANDI

Küresel piyasalar yeni haftaya karışık bir seyirle başlarken, gözler bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi. Geçen hafta açıklanan verilere göre tarım dışı istihdam temmuzda 187 bin kişi artarak beklentilerin altında kalsa da işsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç da yüzde 0,4 artarak 33,74 dolara tırmandı. Söz konusu durum Fed'in gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam etmesine neden olurken, risk iştahını da düşürdü.

ONS ALTINDA 1.970 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, yurt içinde ise bilanço sezonunun güçlü şekilde devam ettiğini belirterek, şirket finansal sonuçlarının hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini dile getirdi. Bugün yurt içinde hazine nakit dengesinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.930 doların destek, 1.970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının gram fiyatı yatay seyirle işlem görüyor - Son Dakika


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