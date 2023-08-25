Dün 100 lira düşen altın bugün hızlı yükseldi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı

Merkez Bankası'nın faizi 750 baz puan artırarak faizi yüzde 17,5'ten yüzde 25'e çıkarmasının ardından piyasalarda ralli yaşandı. Karar sonrası dün altının gram fiyatı 1.667 liradan 1.567 liraya kadar gerilerken, günü 1.585 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 12.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 3 üzerinde 1.632 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.780 liradan, Cumhuriyet altını 10.830 liradan satılıyor. Altının ons fiyat ise 1.915 dolar seviyesinde bulunuyor.

GÖZLER POWEEL'IN VERECEĞİ MESAJLARDA

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin dün verdiği karışık mesajların ardından negatif bir seyir izlediğini belirterek, bugün yatırımcıların odağının Fed Başkanı Jerome Powell'ın, Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda olacağını bildirdi. Dün tahvil piyasalarında iki günlük alıcılı eğilimin ardından satış baskısı tekrar öne çıktığını anımsatan analistler, bugün Powell'ın yapacağı açıklamaların varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmasının öngörüldüğünü ifade etti.

ONS ALTINDA 1.930 DOLAR DİREN. KONUMUNDA

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Powell ve Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 ve 1.890 doların destek, 1.930 ve 1.950 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.