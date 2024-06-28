Altının gram fiyatı yükselişle başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Altının gram fiyatı yükselişle başladı

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Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 463 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,3 üzerinde 2 bin 458 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de artışla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 2 bin 463 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 60 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 170 liradan satılıyor.

28.06.2024 10:49
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Altının gram fiyatı, yeni güne de artışla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 2 bin 463 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 60 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 170 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 düşüşle 2 bin 325 dolardan işlem görüyor.

DÜN AÇIKLANAN VERİLERİN KARIŞIK SİNYALLER VERMESİYLE VARLIK FİYATLAMALARINDA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Analistler, ABD'de dün açıklanan verilerin karışık sinyaller vermesiyle varlık fiyatlamalarında belirsizlik sürerken, bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verileri yatırımcıların odağına yerleşti. ABD'de Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) yılın birinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak beklentiler doğrultusunda yüzde 1,4 artarken, 2022'nin ikinci çeyreğinden bu yana en düşük büyüme oranı kaydedildi. Mayısta yayımlanan tahminlerde, ülkenin yüzde 1,3 büyüdüğü öngörülmüştü.

Ülke ekonomisindeki büyüme hızının önceki çeyreğe göre yavaşladığına işaret eden verinin yatırımcıların bu yıl faiz indirimine dair beklentilerini güçlendirdiğini kaydeden analistler, bugün açıklanacak verilerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini dile getirdi.

FED'İN EYLÜLDE FAİZ İNDİRİMİNE GİTME İHTİMALİ YÜZDE 70

Fed yetkililerinin dün açıklamaları da takip edilirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, tüm koşulları göz önünde bulundurarak, yılın dördüncü çeyreğinde faiz oranında indirime gidilmesinin muhtemel olduğuna inanmaya devam ettiğini bildirdi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman da enflasyon baskısının hala yüksek olduğu bir ortamda Fed'in faiz indirimini desteklemeye hazır olmadığını yineledi. Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarında, Fed'in eylülde faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 70, kasımda yüzde 95 ile fiyatlanıyor. Olası bir faiz indiriminin ardından bankanın aralık toplantısında ikinci kez faiz indirme ihtimali ise yüzde 75 ile fiyatlamalardaki yerini koruyor.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Altını, Döviz, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının gram fiyatı yükselişle başladı - Son Dakika

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