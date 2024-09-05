Altın Fiyatları Yükselişle Başladı: Gram Altın 2.739 Lira - Son Dakika
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Ekonomi

Altın Fiyatları Yükselişle Başladı: Gram Altın 2.739 Lira

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlayarak 2.739 liradan işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki artışla birlikte gram altın 2.730 lira seviyesinden kapanmıştı. Bugün çeyrek altın 4.540 lira, Cumhuriyet altını ise 18.110 liradan satılmakta. Küresel piyasalarda ABD'deki makroekonomik verilerin etkisi devam ederken, yatırımcılar yeni verileri takip ediyor.

05.09.2024 11:46
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Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 739 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel alış ağırlıklı seyreden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 primle 2 bin 730 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışının üstünde 2 bin 739 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 540 liradan, Cumhuriyet altını 18 bin 110 liradan satılıyor.

Dün de alış ağırlıklı seyir izleyen altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 2.506 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin resesyon korkularını beslemesiyle satıcılı bir seyir hakim olurken, bugün ADP özel sektör istihdamı verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD ekonomisinin beklenenden hızlı soğuyabileceği endişeleri risk iştahını törpülerken, ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkı para politikasını duruşunun bu aydan itibaren gevşemeye başlayacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, ABD'de ADP özel sektör istihdamı, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 530 seviyesinin direnç, 2 bin 480 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatları Yükselişle Başladı: Gram Altın 2.739 Lira - Son Dakika

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