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Altının gramı 1.782 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Altının gramı 1.782 lira seviyesinden işlem görüyor

13.11.2023 10:46  - Güncelleme: 10:53

Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.782 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.930 liradan, cumhuriyet altını 11.990 liradan satılıyor.

Cuma günü altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,81 düşüşle 1.776 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla 1.783 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.930 liradan, cumhuriyet altını 11.990 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise haftanın ilk işlem gününde yaklaşık son bir ayın en düşük seviyesi olan 1.929,6 doları test ederken şu sıralarda yüzde 0,1 primle 1.940 dolar seviyesinde bulunuyor.

GÖZLER ENFLASYON VERİLERİNDE

Analistler, önemli merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler nedeniyle yatırımcıların temkinli davrandığını ifade ederek, bu hafta gözlerin dünya genelinde açıklanacak enflasyon verilerine çevrildiğini belirtti. Dünya genelinde enflasyonla mücadele konusunda atılan adımların yeterli olup olmadığı sorgulanmaya devam edilirken emtia fiyatlarında oynaklık güçlü kalmayı sürdürüyor.

ONS ALTINDA 1.970 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu ancak İsrail- Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.970 ve 1.980 dolar seviyelerinin direnç, 1.920 ve 1.910 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

Cumhuriyet, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının gramı 1.782 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altının gramı 1.782 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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