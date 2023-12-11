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Altının gramı 1.860 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Altının gramı 1.860 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.860 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 3 bin 60 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 500 liradan satılıyor.

11.12.2023 - 11:21,  Güncelleme: 11:36
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Cuma günü altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,1 düşüşle 1.867 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni haftaya da düşüşle başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla yüzde 0,3 azalışla 1.860 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 60 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 500 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,4 değer kaybıyla 1.994 dolar seviyesinde dengelendi.

FED'İN MARTTA FAİZ İNDİRİMLERİNE BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Analistler, ABD, Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının bu hafta açıklayacağı faiz kararlarının yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, kararların varlık fiyatları üzerinde etkili olacağını kaydetti. ABD'de iş gücü piyasasından alınan ilişkin karışık sinyaller, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına yönelik tahminleri zorlaştırdı.

Güçlü istihdam verilerinin, ilk etapta Fed'in şahin para politikasının sonuna geldiğine ilişkin beklentileri zayıflattığını aktaran analistler, buna karşın verilerin ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" senaryosunu destekler nitelikte olduğunu belirtti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, istihdam raporu verileri öncesinde Fed'in mart ayında politika faizinde indirimlere başlayabileceğine ilişkin ihtimal yüzde 60 iken, söz konusu verilerin ardından bu ihtimal yüzde 45'e geriledi.

ONS ALTINDA 2 BİN 20 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 20 ve 2 bin 50 dolar seviyelerinin direnç,1990 ve 1980 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Altının gramı 1.860 lira seviyesinden işlem görüyor
Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının gramı 1.860 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altının gramı 1.860 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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