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Altının gramı 1.892 liradan işlem görüyor - Son Dakika

Altının gramı 1.892 liradan işlem görüyor

Dünü 1.876 liradan tamamlayan altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.892 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 100 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 670 liradan satılıyor.

06.12.2023 - 11:04,  Güncelleme: 11:48
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Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,53 düşüşle 1.876 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla 1.892 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 100 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 670 liradan satılıyor. Hafta başında 2 bin 145 doları aşarak rekor kıran altının ons fiyatında ise kar satışları dün de devam etti. Dün yüzde 0,4 gerileyen altının ons fiyatı günü 2 bin 19 dolardan tamamlarken, şu dakikalarda yüzde 0,4 yükselişle 2 bin 30 dolardan işlem görüyor.

PİYASALAR ABD'DE AÇIKLANACAK VERİLERE ODAKLANDI

ABD'de iş gücü piyasasından alınan soğuma sinyallerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin para politikasının sonuna geldiğine ilişkin beklentiler güçlenmeye devam ederken, bugün ülkede açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verileri yatırımcıların odağına yerleşti. Dün ABD'de açıklanan verilere göre JOLTS açık iş sayısı ekimde bir önceki aya kıyasla 617 bin azalarak 8 milyon 733 bine geriledi.

Analistler, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen açık iş sayısının, Mart 2021'den bu yana en düşük seviyeye indiğini anımsatarak, bugün ülkede açıklanacak ADP özel sektör istihdam verilerinin piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini dile getirdi. Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarında Fed'in yüzde 70 ihtimalle gelecek yıl mart ayında politika faizinde indirimlere başlayabileceği fiyatlanıyor.

ONS ALTINDA 2 BİN 60 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret açığı verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 60 ve 2 bin 70 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Altının gramı 1.892 liradan işlem görüyor - Son Dakika
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