Altının kilogramı 1 milyon 622 bin liraya geriledi - Son Dakika

Altının kilogramı 1 milyon 622 bin liraya geriledi

Altının kilogramı 1 milyon 622 bin liraya geriledi
Son Güncelleme: 28.08.2023 17:04

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 1 milyon 622 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 619 bin 997 lira, en yüksek 1 milyon 721 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,4 azalarak 1 milyon 622 bin liradan tamamladı.

TOPLAM İŞLEM HACMİ 3,4 MİLYAR DOLAR

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 203 milyon 355 bin 530,75 lira, işlem miktarı ise 1.945,42 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 394 milyon 47 bin 244,67 lira düzeyinde gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Golden Global Yatırım Bankası, INTL HRM Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle:



STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış1.697.000,001.977,00

En Düşük1.619.997,001.899,00

En Yüksek1.721.000,001.977,00

Kapanış1.622.000,001.964,00

Ağırlıklı Ortalama1.655.730,041.933,40

Toplam İşlem Hacmi (TL)3.203.355.530,75

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.945,42

Toplam İşlem Adedi62
Kaynak: AA

Borsa İstanbul, KMTP, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 1 milyon 622 bin liraya geriledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altının kilogramı 1 milyon 622 bin liraya geriledi - Son Dakika
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