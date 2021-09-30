Üye Girişi
Altının kilogramı 494 bin 500 liraya geriledi - Son Dakika

Altının kilogramı 494 bin 500 liraya geriledi

30.09.2021 18:24
Altının kilogramı 494 bin 500 liraya geriledi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 494 bin 500 liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 494 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 493 bin 600 lira, en yüksek ise 494 bin 560 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 494 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 264 milyon 755 bin 403,72 lira, işlem miktarı ise 537,30 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 284 milyon 221 bin 438,15 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Anadolu Bank, INTL HRM Kıymetli Madenler ve Garanti Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış496.500,001.743,70
En Düşük493.600,001.728,25
En Yüksek494.560,001.738,55
Kapanış494.500,001.732,55
Ağırlıklı Ortalama494.152,031.733,93
Toplam İşlem Hacmi (TL)264.755.403,72

Toplam İşlem Miktarı (Kg)537,30

Toplam İşlem Adedi26

Borsa İstanbul, Altın, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 494 bin 500 liraya geriledi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastane açılışında konuştuğu 5 yaşındaki Abdulkadir Tunçel yaşamını yitirdi 18:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastane açılışında konuştuğu 5 yaşındaki Abdulkadir Tunçel yaşamını yitirdi Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı 18:00 Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı Fransız ekibi, Yusuf Yazıcı ile yollarını ayırmayı düşünüyor 17:53 Fransız ekibi, Yusuf Yazıcı ile yollarını ayırmayı düşünüyor
Honda'nın Gebze'deki fabrikasını satın alan HABAŞ, yerli hibrit otomobil üretimine başlayacak 17:29 Honda'nın Gebze'deki fabrikasını satın alan HABAŞ, yerli hibrit otomobil üretimine başlayacak Hafif ticari araç motosikletle çarpıştı! Motosiklet sürücüsü havaya uçtu 17:16 Hafif ticari araç motosikletle çarpıştı! Motosiklet sürücüsü havaya uçtu Mısır basınından çarpıcı iddia! Terim, Mohamed'i kasıtlı olarak son dakikalarda sahaya sürüyor 16:57 Mısır basınından çarpıcı iddia! Terim, Mohamed'i kasıtlı olarak son dakikalarda sahaya sürüyor
Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın 16:22 Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın "Hoş geldiniz" diyerek elini uzatan öğretmeni sınıftan kovduğu iddia edildi Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor 15:46 Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor

Son Dakika Haberleri
18:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastane açılışında konuştuğu 5 yaşındaki Abdulkadir Tunçel yaşamını yitirdi
18:02 Selin Ciğerci konusunda uyarılan Deniz Akkaya, kanalın camlarını indirdi
18:00 Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı
17:53 CHP belediye meclis üyesi Ali Rıza Önderoğlu iple asılı halde ölü bulundu
17:53 Fransız ekibi, Yusuf Yazıcı ile yollarını ayırmayı düşünüyor
17:50 Eşinin kurşun yağdırdığı kadından yürek yakan sözler: Bedenimin yarısıyla çocuğumu büyütmek istiyorum
17:49 Yaşları 18'den küçük olan 2 hırsızlık şüphelisinin toplam 57 suç kaydı olduğu tespit edildi
17:32 Yaşlı adam, define aramak için 10 metre derinliğinde kazdığı kuyuda ölü bulundu
17:28 Honda'nın Gebze'deki fabrikasını satın alan HABAŞ, yerli hibrit otomobil üretimine başlayacak
16:57 Mısır basınından çarpıcı iddia! Terim, Mohamed'i kasıtlı olarak son dakikalarda sahaya sürüyor
İstanbul'da terör örgütü operasyonu! Şüphelilerin araçlarında 78 milyon Kuzey Kore Wonu ele geçirildi İstanbul'da terör örgütü operasyonu! Şüphelilerin araçlarında 78 milyon Kuzey Kore Wonu ele geçirildi         
18:20
Selin Ciğerci konusunda uyarılan Deniz Akkaya, kanalın camlarını indirdi Selin Ciğerci konusunda uyarılan Deniz Akkaya, kanalın camlarını indirdi         
18:03
CHP belediye meclis üyesi Ali Rıza Önderoğlu iple asılı halde ölü bulundu CHP belediye meclis üyesi Ali Rıza Önderoğlu iple asılı halde ölü bulundu         
17:54
Yaşları 18'den küçük olan 2 hırsızlık şüphelisinin toplam 57 suç kaydı olduğu tespit edildi Yaşları 18'den küçük olan 2 hırsızlık şüphelisinin toplam 57 suç kaydı olduğu tespit edildi         
17:49
Eşini öldürdü, kaçmak amacıyla PKK'ya katılmak istedi Eşini öldürdü, kaçmak amacıyla PKK'ya katılmak istedi         
17:17
Yoğun bakım hemşiresi göğsünden ve omzundan vuruldu! O anlar kameralara yansıdı Yoğun bakım hemşiresi göğsünden ve omzundan vuruldu! O anlar kameralara yansıdı         
17:09
Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi         
16:57
Evini kapatarak otele yerleşen Nejat İşler: Bir sırt çantasına sığdı her şey Evini kapatarak otele yerleşen Nejat İşler: Bir sırt çantasına sığdı her şey         
16:15
Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı         
15:04
Billur Kalkavan'ın Billur Kalkavan'ın "İlişkide partnerimden daha tehlikeliyim" sözlerine sevgilisinden yanıt geldi         
15:00
Eşi ve çocuklarını öldüren eski uzman çavuş: Oğlum ilaçlı ayranı içmek istemedi Eşi ve çocuklarını öldüren eski uzman çavuş: Oğlum ilaçlı ayranı içmek istemedi         
14:50
Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor         
14:28
Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar         
14:04
Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi         
10:23
Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı         
09:46
Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi         
22:59
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 18:30:11. #1.11#
SON DAKİKA: Altının kilogramı 494 bin 500 liraya geriledi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement