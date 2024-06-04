Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İstiklal İlkokulu öğrencilerine sebze fideleri dağıttı

Ekonomi

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce üretimi yapılan yaklaşık 300 adet sebze fidesinin İstiklal İlkokulu öğrencilerine dağıtımı gerçekleştirildi.

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çocukların aidiyet duygusu ve koruma bilincini geliştirmek amacıyla üretilen yaklaşık 300 adet domates, biber ve patlıcan fideleri İstiklal İlkokulu bahçesinde öğrencilerine dağıtıldı. - KÜTAHYA