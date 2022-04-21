Altıntaş'ta çiftçilere yüzde 75 hibeli yağlık ayçiçeği, nohut ve kuru fasulye tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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Altıntaş'ta çiftçilere yüzde 75 hibeli yağlık ayçiçeği, nohut ve kuru fasulye tohumu dağıtıldı

21.04.2022 10:47
Altıntaş'ta çiftçilere yüzde 75 hibeli yağlık ayçiçeği, nohut ve kuru fasulye tohumu dağıtıldı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 270 çiftçiye yüzde 75 hibeli yağlık ayçiçeği, nohut ve kuru fasulye tohumu dağıtımı gerçekleştirildiği bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 270 çiftçiye yüzde 75 hibeli yağlık ayçiçeği, nohut ve kuru fasulye tohumu dağıtımı gerçekleştirildiği bildirildi.

İlçedeki tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi çerçevesinde 270 çiftçiye yüzde 75 hibeli yağlık ayçiçeği, nohut ve kuru fasulye tohumu dağıtımı yapıldı. Dağıtılan tohumlarla 2 bin dekar nohut, 2 bin 740 dekar yağlık ayçiçeği ve 30 dekar kuru fasulye tohumu toprakla buluşacak.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce düzenlenen Tarım ve Orman Bakanlığı bütçeli tohum dağıtım programına Kaymakam Mehmet Can İrdelp, Belediye Başkanı Arif Teke, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve çiftçiler katıldı. - KÜTAHYA

Altıntaş'ta çiftçilere yüzde 75 hibeli yağlık ayçiçeği, nohut ve kuru fasulye tohumu dağıtıldı
Altıntaş'ta çiftçilere yüzde 75 hibeli yağlık ayçiçeği, nohut ve kuru fasulye tohumu dağıtıldı
Altıntaş'ta çiftçilere yüzde 75 hibeli yağlık ayçiçeği, nohut ve kuru fasulye tohumu dağıtıldı
Altıntaş'ta çiftçilere yüzde 75 hibeli yağlık ayçiçeği, nohut ve kuru fasulye tohumu dağıtıldı

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Hisarcık, Altıntaş, Kütahya, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Altıntaş'ta çiftçilere yüzde 75 hibeli yağlık ayçiçeği, nohut ve kuru fasulye tohumu dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altıntaş'ta çiftçilere yüzde 75 hibeli yağlık ayçiçeği, nohut ve kuru fasulye tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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