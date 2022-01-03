Altınyıldız Classics'ten kış koleksiyonu

Altınyıldız Classics'in modern tasarımlardan oluşan kış koleksiyonu, soğuk havalarda da başarıyı üstünde taşımak isteyenler için alternatif olarak öne çıkıyor.

Altınyıldız Classics'ten yapılan açıklamaya göre, kış mevsiminin kendini iyice hissettirdiği bu günlerde giyim rutinleri değişmeye başladı. Soğuk kış günlerinde Altınyıldız Classics'in mont, kaban ve trikoları, rahatlık ve konfordan ödün vermeden kış stiline sahip olmak isteyenler için ideal çözüm sunuyor.

Markanın özenle hazırladığı erkek mont koleksiyonu, soğuk hava koşullarından korurken aynı zamanda konforlu bir his sağlıyor. Renk, kesim, detay ve kumaş seçeneklerinin ön plana çıktığı mont tasarımlar; klasik, smart casual, sokak modası ve spor kombinleriyle farklı seçenekler sunuyor.

Altınyıldız Classics kalitesinin şıklıkla buluştuğu farklı doku, renk ve desen seçeneklerinden oluşan kaban tasarımları ile tarza uygun kombinler yapılabiliyor. Marka, hem klasik hem de sportif giyinmeyi sevenler için uygun triko modelleri ile tarz ön plana çıkarıyor.