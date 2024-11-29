Altınyıldız ve Bahariye Mensucat'tan Güç Birliği - Son Dakika
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Ekonomi

Altınyıldız ve Bahariye Mensucat'tan Güç Birliği

Altınyıldız, Bahariye Mensucat ile yaptığı anlaşma ile kumaş üretiminde hedeflerini büyütüyor.

29.11.2024 12:46
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Boyner Grup çatısı altında faaliyet gösteren Altınyıldız, Bahariye Mensucat arasında tüm kumaş üretim ve satış sürelerini kapsayan anlaşma imzalandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Altınyıldız, Bahariye Mensucat'ın üretim süreçleri, müşteri portföyü ve ihracat ağıyla gücünü daha da pekiştirecek.

Altınyıldız, aynı zamanda ilk yıl 1 milyon metre ek kumaş satışıyla birlikte toplam 6 milyon metre kumaş satış hacmine ulaşacak. Bu artışla birlikte ihracatta büyük bir ivme kazanılması hedefleniyor.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde 125 bin metrekarelik açık alan ve 62 bin metrekarelik kapalı alandan oluşan entegre üretim tesislerinde faaliyetlerini sürdüren Altınyıldız, bu yıl yaklaşık 5 milyon dolar yatırım gerçekleştirirken gelecek yılda da 5 milyon dolar yatırım yapmayı hedefliyor.

74 yıllık geçmişe sahip Bahariye Mensucat ise üretiminin büyük kısmını, ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Cem Boyner, Bahariye Mensucat'ın sektörün köklü ve saygın bir kuruluşu olduğunu belirterek, güç birliğinin, Türkiye'de ve özellikle uluslararası arenada daha güçlü konuma ulaşmalarına önemli katkı sağlayacağını aktardı.

Bahariye Mensucat ile hikayelerinin çok daha eskilere dayandığını hatırlatan Boyner, "Altınyıldız'ın bugün Bahariye Mensucat'la yaptığı bu işbirliğini 'yuvaya dönüş' olarak görüyorum. Bu süreçte Bahariye Mensucat'ın bilgi birikimi ve müşteri güveni de bizim için büyük bir avantaj olacak." ifadelerini kullandı.

Boyner, Türkiye'nin tekstil endüstrisindeki rekabet gücünü artırmanın, kaliteyi ve çeşitliliği ileriye taşımanın en büyük hedefleri arasında yer aldığına işaret ederek, "Bu doğrultuda Bahariye Mensucat'ın yüksek ihracat kapasitesi, müşteri portföyü ve ürün yelpazesini Altınyıldız'ın gücü ve yatırımlarıyla bir araya getirerek yurt dışı pazarlarda önemli bir ivme kaydedeceğimize inanıyoruz. Bununla birlikte bu yeni yapılanma, Türkiye ekonomisine katkı sağlayarak yerel üretimi ve istihdamı destekleme yönünde de kritik bir rol üstlenecek." açıklamasını yaptı.

Altınyıldız CEO'su Yavuz Sökün de Altınyıldız'ın Bahariye'yi bünyesine katmasıyla oluşacak yeni oluşumun tekstil sektöründe yeni bir dönemi müjdelediğini vurgulayarak, "Altınyıldız, Türkiye'nin tekstil gücünü ihracat ile tüm dünyaya taşıyan şirketlerin başında geliyor. Ülkemizin en eski ihracatçılarından biriyiz. Şirketimizin yıllık 35 milyon dolara ulaşan bir ihracat rakamı var. Sektörün en güçlü oyuncularından olan Bahariye Markası ile ihracatta vites yükselteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bahariye Mensucat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Topbaş ise uluslararası pazarlara hizmet etiklerine dikkati çekerek, "Altınyıldız gibi yenilikçi, vizyoner ve köklü bir yapının Bahariye Mensucat'ın hikayesini daha da ileriye taşıyacak olması, bizim için gurur verici." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

Altınyıldız, Bahariye, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Finans, Boyner, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altınyıldız ve Bahariye Mensucat'tan Güç Birliği - Son Dakika

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