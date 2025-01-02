Amanos Tüneli İhracatı Hızlandıracak - Son Dakika
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Ekonomi

Amanos Tüneli İhracatı Hızlandıracak

Amanos Tüneli Projesi, Gaziantep ile İskenderun Limanı arasındaki mesafeyi 220'den 117 km'ye indirecek.

02.01.2025 11:48
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Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki ihracatçılar, ihalesi tamamlanan ve İskenderun Limanı'na ulaşımı kolaylaştıracak "Amanos Tüneli Projesi" sayesinde hem zamandan hem de maliyetten tasarruf edecek.

Gaziantep'e yaklaşık 220 kilometre uzaklıkta bulunan İskenderun Limanı, proje sayesinde 117 kilometreye düşecek.

Mesafenin kısalması hem bölge ihracatçısının limana kolay ulaşmasını sağlayacak hem de ürünlerin daha hızlı sevk edilmesine katkı sağlayacak.

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, AA muhabirine, projenin bölge ihracatçısının direkt limana ulaşmasının önünü açacağını söyledi.

Ünverdi, projenin önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Gaziantep'ten çıkıp İskenderun Limanı'na gidişiniz 220 kilometre. Tünel projesiyle Gaziantep-İskenderun Limanı arası 117 kilometreye düşüyor. Hakikaten Gaziantep'in kısa sürede İskenderun Limanı'na ulaşmasıyla ihracata büyük bir ivme kazandıracak. Bu projede demir yolu da dahil oldu. Projeyle, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun büyük bir yükü İskenderun Limanı'na geçmiş olacak. Bize sipariş gelen ürünlerin en kısa sürede alıcısına yetiştirilmesi anlamında avantaj kazandıracaktır."

"Yatırımcıları bu bölgeye davet ediyoruz"

Amanos Tüneli Projesi yolu üzerinde Türkiye'nin en büyük OSB'sinin kurulduğunu aktaran Ünverdi, şunları kaydetti:

"Bu yol üzerinde şu an bir Polateli Organize Sanayi Bölgesi kuruluyor. Yaklaşık 50 milyon metrekare üzerinde kurulan yer. Zemin etütleri yapıldı ve karma şeklinde olacak. Dünyanın birçok ülkesinden yatırımcıları bu bölgeye davet ediyoruz. Polateli OSB, Gaziantep ve Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan bir kapısı durumuna geliyor. Devletin verdiği avantajlar da var. Gaziantep 4. derece teşviklerden yararlanıyor. Ancak Polateli 6. bölge teşviklerine sahip bir bölge. Oraya gelen üretici maliyet açısından da avantajı olacaktır. Bu dönemde Suriye'de bir yapılanma söz konusu, bunun içerisinde Polateli'nin önemi artıyor. Suriye toprağına yakın bir yer ve en kısa sürede üretilen malın Suriye'ye götürülme durumu olacak. Bu anlamda Türkiye'den birçok yatırımcı bizi aramaya başladı. Buraya bina yapıp üretim yapmak istiyorlar."

Ulaşım kolaylığı sağlayacak

Kamuoyunda "Amanos Tüneli Projesi" olarak bilinen Dörtyol-Hassa Demiryolu ve Otoyolu Projesi, İskenderun Körfezi'ni Amanoslar ardındaki endüstriyel alanlara bağlayacak.

Proje kapsamında 25 kilometrelik güzergahta 1 adet demiryolu tünelinin uzunluğu 20 kilometre, 2x2 şeritli olacak olan 2 otoyol tünelinin uzunluğu ise 40 kilometre olacak. Proje kapsamında yapılacak olan tünelin 3 tüpten oluşması ve tünel boylarının da 20'şer kilometre olması planlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Amanos Tüneli İhracatı Hızlandıracak - Son Dakika

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