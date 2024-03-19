Amasya'da Ayçiçeği ve Nohut Tohumları Dağıtıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Amasya'da Ayçiçeği ve Nohut Tohumları Dağıtıldı

Amasya\'da Ayçiçeği ve Nohut Tohumları Dağıtıldı

Amasya'da kuru tarım alanlarında üretimi çoğaltmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı hibe desteğiyle ayçiçeği ve nohut tohumları dağıtıldı. Toplam tutarı 7,5 milyon TL olan yağlık ayçiçeği ve nohut tohumları 27 bin 734 dekar araziye ekilecek.

19.03.2024 20:14  Güncelleme: 20:17
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Amasya'da kuru tarım alanlarında üretimi çoğaltmak amacıyla yüzde 50'si Tarım ve Orman Bakanlığı hibe desteğiyle ayçiçeği ve nohut tohumları dağıtıldı. Toplam tutarı 7,5 milyon TL olan yağlık ayçiçeği ve nohut tohumları 27 bin 734 dekar araziye ekilecek.

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, gıda sanayi ve hayvancılık sektörü için oldukça önemli bir hammadde olan ayçiçeği ile mutfakların vazgeçilmez bakliyatlarından olan nohut üretimini arttırmanın dünya nüfusunun giderek arttığı günümüzde Türkiye'nin gıda alanında kendi kendine yetebilen ülkeler arasında yer alması için oldukça önem arz ettiğini belirtti. Çiftçilere bereketli bir üretim sezonu dileyen Vali Doruk, bu projeyle ayrıca nadas alanlarının doğru uygulamalarla tarımsal üretime kazandırılması ve kısıtlı su kaynaklarının da en verimli şekilde kullanılmasının da amaçlandığını söyledi.

Programa, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Muammer Tufanoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin ile diğer yetkililer de katıldı. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Amasya'da Ayçiçeği ve Nohut Tohumları Dağıtıldı - Son Dakika

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