Amasya'da kuru tarım alanlarında üretimi çoğaltmak amacıyla yüzde 50'si Tarım ve Orman Bakanlığı hibe desteğiyle ayçiçeği ve nohut tohumları dağıtıldı. Toplam tutarı 7,5 milyon TL olan yağlık ayçiçeği ve nohut tohumları 27 bin 734 dekar araziye ekilecek.
Amasya Valisi Yılmaz Doruk, gıda sanayi ve hayvancılık sektörü için oldukça önemli bir hammadde olan ayçiçeği ile mutfakların vazgeçilmez bakliyatlarından olan nohut üretimini arttırmanın dünya nüfusunun giderek arttığı günümüzde Türkiye'nin gıda alanında kendi kendine yetebilen ülkeler arasında yer alması için oldukça önem arz ettiğini belirtti. Çiftçilere bereketli bir üretim sezonu dileyen Vali Doruk, bu projeyle ayrıca nadas alanlarının doğru uygulamalarla tarımsal üretime kazandırılması ve kısıtlı su kaynaklarının da en verimli şekilde kullanılmasının da amaçlandığını söyledi.
Programa, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Muammer Tufanoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin ile diğer yetkililer de katıldı. - AMASYA
Son Dakika › Ekonomi › Amasya'da Ayçiçeği ve Nohut Tohumları Dağıtıldı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı tatiline ilişkin yaptığı açıklamada, kamu çalışanlarına 9 günlük tatil imkanı sağlandığını belirtti. Erdoğan ayrıca, Irak'ta şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi ve yapılan yatırımların ülke ve millete hayırlı olmasını temenni etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pazar ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, CHP'nin Cumhuriyet'in kurucu partisi olduğunu vurgulayarak, çay kanununa ihtiyaç olduğunu belirtti. Özel, çay üreticilerinin emeğini çalmaya çalışanlara ceza verilmesini istedi ve çay fiyatının en az 25 lira olarak ilan edilmesini talep etti. Ayrıca, emeklilerin haklarını almak için 31 Mart'ta güçlerini göstermelerini istedi.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve diğer parti üyeleri, Bozüyük Belediyesi Kapalı Pazarı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Bakkalcıoğlu, esnafa hayırlı ramazanlar dileyerek talep ve şikayetlerini dinledi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 211,77 puan artarak 8.929,88 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 8.695,39, en yüksek 8.934,25 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,43 artışla tamamladı. Altının ons fiyatı 2.154 dolar olarak belirlendi. TCMB, doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,2565 lira, satışta 32,3857 lira olarak açıkladı. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 86,8 dolardan işlem görüyor.
Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi, emekli maaşlarını protesto etmek için yürüyüş düzenledi. Emeklilerin yaşam koşullarının kötüleştiği vurgulandı.
Samsun'da 2023 yılında Tüketici Hakem Heyetlerine 13 bin 44 başvuru yapıldı. Başvuruların 12 bin 641'i karara bağlanarak sonuçlandırıldı. Bu başvuruların 6 bin 364'ü tüketici lehine sonuçlandı. 1 Ocak ile 18 Mart 2024 tarihleri arasında ise Tüketici Hakem Heyetlerine 2 bin 594 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 3 bin 25'i karara bağlanarak sonuçlandı ve bin 537'si tüketici lehine sonuçlandı.
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin ülke genelinde büyük teveccüh gördüğünü belirterek, "Önce 31 Mart'ta yerel yönetimlerde, arkasından ise 2028'de iktidar olacağız" dedi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,43 değer kazanarak 8.929,88 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 4,90, holding endeksi yüzde 1,73 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,91 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 5,76 ile spor oldu. Küresel piyasalarda, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) negatif faiz dönemine son vermesiyle fiyatlamalar zorlaşmaya devam ederken, yarın ABD Merkez Bankasının (Fed) açıklayacağı para politikası kararları piyasaların odağında bulunuyor.
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