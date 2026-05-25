Amasya\'da Motorlu Taşıt Sayısı 166 Bini Geçti

Amasya'da motorlu kara taşıt sayısı 166 bini geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü, nisan ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre Amasya'da nisan ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 783 adet, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 9 bin 805 adet artarak 166 bin 312'ye ulaştı. 2026 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla Amasya'daki toplam motorlu kara taşıtının yüzde 46,5'i (77 bin 381 adet) otomobil, yüzde 1,6'sı (2 bin 729 adet) minibüs, yüzde 0,4'ü (626 adet) otobüs, yüzde 12,9'u (21 bin 403 adet) kamyonet, yüzde 2,4'ü (3 bin 966 adet) kamyon, yüzde 20,5'i (34 bin 427 adet) motosiklet, yüzde 0,3'ü (431 adet) özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 15,2'si (25 bin 349 adet) traktörden oluştu.

Amasya'da nisan ayında 3 bin 728 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar içinde yüzde 63,2 ile ilk sırada yer alan otomobili yüzde 12,7 ile kamyonet ve yüzde 11,4 ile motosiklet takip etti. - AMASYA