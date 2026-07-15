Amasya\'da Patates Hasadı Başladı

Amasya'da yaklaşık 28 bin dekar alanda patates hasadı başlarken, bu yıl yüzde 55'i sanayilik çeşit olmak üzere 130 bin ton rekolte bekleniyor.

Sebze üssü şehir patateste üretimi son yıllarda giderek yayılıyor. Soğan tarımında Türkiye genelinde 2. sırada bulunan Amasya, patates üretiminde 12. sırada yer edindi.

"Amasya artık patatesi sanayi için üretiyor"

Sanayilik patates hasadı yapılan arazilerde incelemede bulunan Amasya Valisi Önder Bakan, "Amasya artık patatesi sanayi için üretiyor. Sözleşmeli üretim yapılıyor. Üretilen patatesin yüzde 55'i sanayiye gidiyor. Patates üretimin de 12. sırada bulunan Amasya sözleşmeli üretimle daha iyi noktaya gelecektir" dedi.

Cipslik patatesin kilosu tarlada 14 TL'den satılıyor

Verimli arazilerde patates üretimi yapan çiftçilerden Celalettin Çelik de "Cipslik patatesin kilosu tarlada 14 TL'den satılıyor. Önemli olan sağlıklı üretim. Ürünlerimizde bir tane bile çürük bulamazsınız" diye konuştu.

Patates hasadına Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Arslan da katıldı. - AMASYA