Amasya'da Şeker Pancarının Tatlı Yolculuğu Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Amasya'da Şeker Pancarının Tatlı Yolculuğu Başladı

Amasya\'da Şeker Pancarının Tatlı Yolculuğu Başladı

Amasya Şeker Fabrikası, 71. pancar alım kampanyasını dualar eşliğinde başlattı. Bu yıl 730 bin ton pancardan 80 bin ton kristal şeker üretilmesi planlanıyor.

20.09.2024 16:02  Güncelleme: 16:21
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Amasya'da şeker pancarının tarladan sofraya uzanan tatlı yolculuğu başladı. Pancarlarını tarlalarda iş makineleriyle söken üreticiler, 71 yıldır bacası tüten Amasya Şeker Fabrikası'nın yolunu tuttu. Bölgenin en büyük sanayi kuruluşu olan fabrikanın 71. pancar alım kampanyası dualarla başladı. Bu yıl 730 bin ton pancardan 80 bin ton kristal şeker, 30 bin ton melas, 170 bin ton yaş küspe ve 6 milyon litre etil alkol üretilmesi planlanıyor.

Mustafa Saatcı: "Hiçbir çiftçiye, tedarikçiye bir kuruş borcumuz yok"

Fabrikanın en büyük hissedarı Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi 12 Ekim'de seçime gidiyor. Kooperatif başkanı Mustafa Saatcı, yeniden başkanlığa aday. Kampanya töreninde çiftçilere seslenen Başkan Saatcı, "Hiçbir çiftçiye, tedarikçiye bir kuruş borcumuz yok. Bankada temerrüde düşmüş borcumuz da yok" dedi.

"Seçimde 80 bin kişiden kim gelirse herkes oy kullanıyor"

Seçimlerin özellikle kısa adı 'Koopbis' Kooperatif Bilgi Sistemi'ne entegrasyon amacıyla yapılacağına değinen Saatcı, "1951 yılından günümüze 92 bin üye kaydı vardı. Bunlardan 11 bin 800'ü ölmüş. Mükerrer yazılanlarla birlikte üye sayımız 80 bin civarına düştü. 12 Ekim'de yapılacak seçimde 80 bin kişiden kim gelirse herkes oy kullanıyor. Hiç kimseyi silmedik" diye konuştu.

5 ilde üretim yapılıyor

71. kampanya döneminde 5 ilde, 16 ilçede, 10 bölgemizde 332 köyde 7 bin 500 çiftçiyle yapılan sözleşme 133 bin dekar alanda pancar ekimi yapıldığına değinen Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özarslan da "Bu yıl 730 bin ton pancardan 80 bin ton kristal şeker, 30 bin ton melas, 170 bin ton yaş küspe, 6 milyon litre etil alkol, 7 bin 400 ton koyu şilempe üretimi planlanmaktadır" şeklinde konuştu.

Ürünlerini teslim eden ilk 10 çiftçiye ödül verildi

Programa, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, diğer yetkililer ile çiftçiler katıldı. Kurban kesilip dualar edilen programda fabrikaya ürünlerini teslim eden ilk 10 çiftçiye ödül ve plaket verildi.

Şeker pancarının tatlı yolculuğu başladı

Pancarlarını tarlalarda iş makineleriyle söken üreticiler, 71. pancar kampanyasını dualarla başlatan fabrikanın yolunu tuttu. Tartılarak içindeki şeker oranının tespiti yapılan şeker pancarı, yıkanıp kesme makinelerinde belirli oranlarda kıyılmasının ardından banttan geçirilerek haşlama bölümüne aktarılıyor. 75 santigrat derece sıcak suda tutulan şeker suya geçiyor. Ham şerbet, içindeki pancar kırıntılarından temizlenmek üzere ince metal süzgeçlerden geçiriliyor. Şerbetin içindeki diğer maddelerden şekeri arındırmak ve yüksek dereceli şeker elde edebilmek için kimyasal arıtıma uygulanıyor. Ham şerbet kireçle yapılan kimyasal arıtılması sonrası pişirme istasyonuna geçiyor. Pişirilen şekerli çözeltinin içindeki suyun yüzde 70'i buharlaşıyor. Kristalizasyon işlemi ise vakum altında çalışan ve bir buhar kamarası aracılığıyla ısıtılan kazanlarda yapılıyor. Dinlendirme kapları şeker lapasını sürekli hareket ettirerek şurup ve kristal kütlelerini birbirinden ayırıyor. Kristalleşen şeker daha sonra çuvallanıp satışa sunulmak üzere depolara naklediliyor. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Amasya'da Şeker Pancarının Tatlı Yolculuğu Başladı - Son Dakika

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