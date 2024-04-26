Amasya\'da \'Unutma Beni Tatlısı\' Meslek Lisesi Öğrencileri Tarafından Yeniden Canlandırıldı

Ekonomi

Amasya'nın coğrafi işaretle tescil edilen lezzetlerinden 'unutma beni tatlısı' meslek lisesi öğrencisi kızların elinde yeniden hayat buldu. Yapımında kullanılan malzemelerin çok ekonomik olduğu bu tatlı, damaklarda unutulmayacak izler bırakıyor.

Coğrafi işaretle tescillendi

Amasya Valiliği ve Ziyaret Belediyesi'nin girişimiyle coğrafi işaret alan 'unutma beni tatlısı' İlduş Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki öğretmen ile öğrencilerin elinde yeniden şekillendi. Tatlının yapımın köy ekmeği, üzüm pekmezi ve ceviz kullanıldığını belirten Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Bilsen Bodur, "Tatlımızın tadı çok güzel. Yiyen kişi tadını bir daha tadını unutmuyor" dedi.

Tatlıyı çocukluk döneminde annesinin de yaptığını hatırlatan Bodur, "Köylerde yapılıyordu. Şehir merkezlerinde çok yapılmıyordu. Şimdi biz bu tatlımızı öğrencilerimize de öğreterek sofraları tatlandırmasını sağlayacağız" diye konuştu.

"Ekonomik, besleyici ve kültürel değeri olan bir tatlı"

Tescilli tatlı türüyle yarışmalara da katılmaya başladıklarına değinen İlduş Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Zübeyde Komaç da "Gayet ekonomik, besleyici ve kültürel değeri olan bir tatlıyı yapıp sunmak bizim için gurur verici oldu" şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Seda Koçak ise "Unutma beni tatlısını unutturmayacağız. Bu lezzeti herkese tattıracağız" ifadelerini kullandı. - AMASYA