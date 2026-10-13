Amasya Merzifon Havalimanı 9 ayda 108 bin 602, eylülde 9 bin 675 yolcu ağırladı - Son Dakika
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Amasya Merzifon Havalimanı 9 ayda 108 bin 602, eylülde 9 bin 675 yolcu ağırladı

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DHMİ verilerine göre Amasya Merzifon Havalimanı'nda 2026 eylül ayında 9 bin 675 yolcuya hizmet verildi, dış hatlarda yolcu kaydedilmedi. Yılın ilk 9 ayında havalimanındaki yolcu sayısı 108 bin 602'ye, yük trafiği 975 tona ulaştı.

Amasya Merzifon Havalimanı'nda 2026 yılı Eylül ayında 9 bin 675 yolcuya hizmet verilirken, yılın ilk 9 ayında hizmet verilen yolcu sayısı 108 bin 602'ye ulaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Amasya Merzifon Havalimanı'nın 2026 yılı eylül ayına ilişkin uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre, havalimanında eylül ayında iç hat yolcu trafiği 9 bin 675 olarak gerçekleşirken, dış hatlarda yolcu kaydedilmedi. Aynı dönemde iç hatlarda 75, dış hatlarda ise 2 uçak iniş-kalkış yaptı. Eylül ayında havalimanındaki yük trafiği (kargo, posta ve bagaj) toplam 82 ton oldu.

Ocak-eylül dönemini kapsayan 9 aylık süreçte ise Amasya Merzifon Havalimanı'nda toplam 108 bin 602 yolcuya hizmet verildi. Bu dönemde uçak trafiği 836, yük trafiği ise 975 ton olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: İHA
HavacılıkEkonomiUlaşımTurizmGüncelEylülDhmiSon Dakika

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SON DAKİKA: Amasya Merzifon Havalimanı 9 ayda 108 bin 602, eylülde 9 bin 675 yolcu ağırladı - Son Dakika
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