Kızgüldüren Üzümü Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Kızgüldüren Üzümü Hasadı Başladı

Kızgüldüren Üzümü Hasadı Başladı

Amasya'nın Taşova ilçesinde yetiştirilen Kızgüldüren üzümü, üreticinin yüzünü güldürüyor. Baba ve oğul tarafından titizlikle yapılan üretim süreci, köyün tarımsal geleneklerinin ve aile bağlarının canlı bir örneği olarak öne çıkıyor.

09.09.2024 09:58
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Amasya'nın Taşova ilçesinde yetiştirilen Kızgüldüren üzümü, üreticinin yüzünü güldürüyor.

Taşova ilçesi Kızgüldüren köyünde yetiştirilen üzümün hasadına başlandı. Kızgüldüren üzümü hasadı, yıllardır baba ve oğlu tarafından titizlikle yapılıyor. Baba Şevki Önder ve oğlu Semih Önder tarafından yürütülen bu üretim süreci, köyün tarımsal geleneklerinin ve aile bağlarının canlı bir örneği olarak öne çıkıyor. Her yıl, bu 15 dönümlük araziden yaklaşık 15 ton üzüm hasat ediliyor. Hasat mevsimi boyunca, aile bireylerinin desteğiyle gerçekleştirilen işlerin ardından, üzümler, hem yerel pazarlar hem de çevre illerdeki tüketiciler tarafından büyük ilgi görüyor. Üzümler, köyün doğal şartlarında yetiştirilip, geleneksel yöntemlerle hasat ediliyor ve bu süreçte aile üyeleri arasında güçlü bir iş birliği ve dayanışma öne çıkıyor.

Baba Şevki Önder, bir hayali uğruna çıktığı yolda devletten aldığı teşvikle üzüm bağ kurduğunu söyleyerek, "Bizim Kızgüldüren üzümü, Kazova narenciye diye geçiyor. Kazova diye de geçiyor. Taşova'ya indiğimizde pazarda 'bu nere üzümü?' dendiğinde bizim 'Kızgüldüren üzümü' diyoruz. Üzümün perakende kilosunu 50 liradan satıyoruz. Çiftçi olarak memnunuz. Gençlik bu işlere biraz özensin, her şeyi devletten beklemesin" dedi.

Üzüm üreticisi oğlu Semih Önder ise babasının gönül verdiği mesleğini devam ettirdiğini söyleyerek, "Saat 05.30'da üzümü toplamaya başlıyoruz. 15 Ağustos'ta başladığımız hasadı eylül sonuna kadar bitiriyoruz. Yöremizde Kazova ve Kızgüldüren üzümü olarak geçiyor. 15 dönümlük bir alanda çalışma yapıyoruz. Dönümüne bir ton civarında üzüm hasat ediyoruz. Yani 15 ton civarında üzüm alıyoruz. Üzüm güzel, kalite güzel, biz de memnunuz, yüzümüzü güldürüyor. Kilosunu 50 liradan satıyoruz" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kızgüldüren Üzümü Hasadı Başladı - Son Dakika

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