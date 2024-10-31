Amasya Şeker Fabrikası'nda 80 Bin Ton Şeker Üretimi Planlanıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Amasya Şeker Fabrikası'nda 80 Bin Ton Şeker Üretimi Planlanıyor

Amasya Şeker Fabrikası\'nda 80 Bin Ton Şeker Üretimi Planlanıyor

Amasya Şeker Fabrikası, 670 bin ton şeker pancarından 80 bin ton kristal şeker üretmeyi hedefliyor.

31.10.2024 09:35
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Amasya Şeker Fabrikası'nda bu yıl işlenecek 670 bin ton şeker pancarından 80 bin ton kristal şeker üretilmesi planlanıyor. Fabrikanın en büyük hissedarı olan Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin başkanlığını yapan Mustafa Saatcı, "150 bin ton civarında küspe, 32 bin ton melas, 80 bin ton civarında şeker elde edeceğiz" dedi.

"Çayınız Karadeniz'den, şekeriniz Amasya'dan olsun"

Amasya Şeker Fabrikası'nda bu yıl 80 bin ton kristal şeker üretilmesi hedefleniyor. Karadeniz bölgesinin ünlü çayını içime hazırlanırken tatlandıran şekerin bölge illerine en çok satışının fabrikalarından yapıldığını belirten Mustafa Saatcı yerli üretime dikkat çekerek, "Çayınız Karadeniz'den, şekeriniz Amasya'dan olsun" diye konuştu.

Fabrika kapılarını gazetecilere açtı

5 il, 16 ilçe ve 10 bölgede yaklaşık 8 bin çiftçiyle yapılan sözleşme sonrası tarlalarında bin bir emekle ürettikleri pancarlarını hasat eden üreticiler, 71 yıldır bacası tüten Amasya Şeker Fabrikası'nın yolunu tuttu. Kapılarını gazetecilere açan fabrikada şeker pancarının şeker dönüştüğü tatlı yolculuğu bütün etapları görüntülendi. Tartılarak içindeki 'polar' adı verilen şeker oranının tespiti yapılan şeker pancarı, yıkanıp kesme makinelerinde belirli oranlarda kıyılmasının ardından haşlama bölümüne aktarılıyor. 75 santigrat derecede tutulan şeker suya geçiyor. Ham şerbet, içindeki pancar kırıntılarından temizlenmek üzere ince metal süzgeçlerden geçiriliyor. Pişirme istasyonunda şekerli çözeltinin içindeki suyun yüzde 70'i buharlaşıyor. Kristalizasyon işlemi ise vakum altında çalışmakta olan buhar kamarası aracılığıyla ısıtılan kazanlarda yapılıyor. Dinlendirme kaplarının şeker lapasını sürekli hareket ettirmesi sonucu şurup ve kristal kütlelerini birbirinden ayırıyor. Kristalleşen şeker daha sonra çuvallanıp satışa sunulmak üzere depolara naklediliyor.

"Çiftçilerimize 3,5 milyar TL dağıtmış olacağız"

Bölgede üretilen şeker pancarının fabrikaya taşınmasının 15 Ocak'a kadar sürmesini öngördüklerini anlatan Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Saatcı, "8 bin çiftçimizle anlaşma yaptık. Bölgemizde büyük bir meblağı çiftçilerimizin pancarını alarak dağıtmış olacağız. Bunun para karşılığı aşağı, yukarı 3,5 milyar TL" diye konuştu.

Ürettikleri şekerin tadı ve kalitesi konusunda iddialı olduklarını vurgulayıp bu durumun çayı ile ünlü Karadeniz bölgesinde Sinop'tan Rize'ye kadar uzanan güzergahta satışlara yansıdığına dikkat çeken Saatcı, "Çay Karadeniz'den, şekeri de mutlaka Amasya'dan olsun istiyoruz" şeklinde konuştu.

Şeker pancarı stratejik bitki

Gazetecilere fabrikayı gezdiren Amasya Şeker Fabrikası Genel Müdürü Vural Kamil Akyazan, şeker pancarının dünyada ve Türkiye'de tarıma dayalı sanayi üretiminde stratejik rol oynadığını hatırlattı. Hiçbir ülkenin şeker üretiminden vazgeçmeyeceğinin altını çizen Akyazan, "Sonuç olarak bizim de kesinlikle şekerden vazgeçmememiz gerekiyor. Çünkü şeker üretiminde kullanılan şeker pancarı tüm Türkiye çapında üretilen tek sanayi bitkisi. Türkiye'de bu çapta üretilen başka sanayi bitkisi yok" ifadelerini kullandı. - AMASYA

Kaynak: İHA

Ekonomi, amasya, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Amasya Şeker Fabrikası'nda 80 Bin Ton Şeker Üretimi Planlanıyor - Son Dakika

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