Amasya Sıkma Tarhanası Sezonu Açıldı

Türk mutfağının en eski çorbalarından olup faydaları Keloğlan filmlerine bile konu edilen tarhana çorbasının ana malzemesi tescilli 'Amasya sıkma tarhanası'nın bu yılki sezonu başladı.

Yoğurt, buğday unu, kırık yarma ve yumurtanın karıştırılmasıyla oluşan harcın elle sıkılarak şekillendirilmesi sonrasında yazın temmuz ve ağustos sıcaklarında güneşte kurutulan tarhana, kışın çorbasıyla özellikle çocuklar için besin kaynağı olarak gösteriliyor.

Kökeni Orta Asya'ya dayanan tarhananın tarifini büyüklerinden öğrenip aynı şekilde evlerde yapmaya devam ettiklerini belirten Fatma Hatipoğlu, "Amasya'mızın coğrafi işaretli sıkma tarhanasının yapımına başladık. Biz bu tarhanaya filmlerine konu olduğu için Keloğlan tarhanası da diyoruz. Fast food yiyecekler yerine doğal ürünlerle hazırlanan Keloğlan tarhanasını öneriyoruz" dedi.

Uzun yıllardır semt pazarında bakliyat ürünleri satışı yapan Metin Kantarcı da "Tarhana her derde deva gibidir. Sıcak içilir. Kışın tüketilir. Nohutlu, naneli tarhana çorbasını çok severiz" diye konuştu. - AMASYA